Lewandowski pogotkom Newcastleu srušio rekord i ušao u povijest

Robert Lewandowski još je jednom dokazao svoju genijalnost i pogocima protiv Newcastlea ušao u povijest.

Poljski je napadač time što je zabio protiv "Svraka" zabio 41. različitom klubu u Ligi prvaka, čime je prestigao drugu Barceloninu legendu, Lionela Messija, i popeo se na prvo mjesto te posebne ljestvice strijelaca Lige prvaka.

Poljski je napadač protiv engleske momčadi postigao dva pogotka, dok je u karijeri u Ligi prvaka postigao 109 pogodaka, čime je na trećem mjestu – 20 golova iza Messija i 31 iza Cristiana Ronalda.

Od tih 109 pogodaka, odnosno protiv 41 različitog protivnika, najčešće "žrtve" poljskog napadača bili su Benfica, protiv koje je postigao čak devet pogodaka u devet utakmica, i engleski klubovi. Prije Newcastlea zabijao je Arsenalu, Chelseaju, Tottenhamu i Manchester Cityju. Sveukupno je engleskim predstavnicima zabio 12 puta. Na popisu su i talijanski klubovi – Inter, Napoli, Lazio i Roma.

