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New York nakon prvog naslova prvaka u pola stoljeća izgledao kao ratna zona

New York nakon prvog naslova prvaka u pola stoljeća izgledao kao ratna zona
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Foto: Kristin Callahan/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Bavim se ovim poslom 20 godina i nikad nisam morao nositi opremu za razbijanje nereda', rekao je jedan policajac nakon nereda

14.6.2026.
10:28
Sportski.net
Kristin Callahan/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nakon što su New York Knicks pobijedili San Antonio Spurse i uzeli prvi naslov NBA prvaka nakon 53 godine, ulice najvećeg grada SAD-a pretvorile su se u "ratnu zonu".

Tisuće euforičnih navijača preplavile su ulice Midtowna i počele praviti nered. Izvan kontrole, navijači Knicksa viđeni su kako razbijaju policijski automobil ispred Madison Square Gardena, dok su drugi uništavali autobuse MTA-a i školske autobuse u neredima koji su uslijedili nakon velike pobjede u subotu navečer.

Navijači su se okupili oko dvorane kako bi proslavili pobjedu Knicksa 94:90 nad San Antonio Spursima u petoj utakmici NBA finala.

Na jednoj snimci se vidi kako su policajci svladali jednog izgrednika i odgurivali ostale izvan područja oko dvorane, a uhićeni su i mnogi drugi iako se do ranog nedjeljnog jutra nije jasno znalo koliko je ljudi privedeno tijekom nereda.

Jedan navijač Spursa uskočio je u policijsko vozilo u pokušaju bijega od gomile Knicksa koja ga je okružila. Situacija se smirila tek kad je policija na konjima preuzela raskrižje na 8. aveniji pokušavajući rastjerati gomilu oko dvorane. 

Neki policajci izjavili su da već godinama nisu nosili ovakvu razinu zaštitne opreme na ulicama grada.

"Bavim se ovim poslom 20 godina i nikad nisam morao nositi opremu za razbijanje nereda“, rekao je jedan policajac čije riječi prenosi New York Post.

Nba FinaleNew YorkNew York KnicksSan Antonio SpursNerediNeredi Navijača
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