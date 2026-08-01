Ubijen visokopozicionirani član škaljarskog klana: Planirao je likvidaciju Velje Nevolje

Jovan Mrvaljević, pripadnik takozvanog škaljarskog klana, ubijen je u subotu nedaleko od Nikšića, piše portal Vijesti me.

Policija je izvijestila da je navečer u naselju Kapino Polje nedaleko od Nikšića došlo do pucnjave u kojoj je ubijen J.M., član jedne organizirane kriminalne skupine.

U tijeku je potraga za počiniteljima.

Htio likvidirati Velju Nevolju?

Smatra se da je Mrvaljević bio visokopozicionirani član klana, a početkom 2021. godine sumnjičilo ga se da je bio dio skupine koja je navodno pokušala likvidirati beogradske kriminalce Veljka Belivuka, poznatog pod nadimkom "Velja Nevolja" i Marka Miljkovića u Tivtu.

Isto tako, Mrvaljević je tvrdio da su ga službenici nekadašnjeg Tima za posebnu operativnu podršku Uprave policije Petar Lazović i Jugoslav Raičević zlostavljali njega i Milu Jovanovića u noći na 31. prosinca 2020. godine nakon privođenja u Nikšiću.

Kazao je da su ga mučili u službenom džipu tijekom vožnje do Podgorice, gdje su mu, po njegovim navodima, stavljali vreću na glavu, gušili ga, udarali po tijelu i prijetili silovanjem.

Međutim, dvojica policajaca prošlog mjeseca su prvostupanjski oslobođeni tih optužbi. Sudac Osnovnog suda u Podgorici Ilija Radulić naveo je tada da je sud nabavio dva ključna dokaza - snimke iz policijskih prostorija i Centra sigurnosti u Nikšiću, na kojima nije bilo moguće utvrditi ozljede.