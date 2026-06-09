Ubijen Mario iz Srbije: Istražitelji sumnjaju na rat zloglasnih balkanskih klanova

U dvorištu zgrade u Barceloni je u ponedjeljak navečer ubijen državljanin Srbije, a španjolski istražitelji sumnjaju da je on nova žrtva u obračunu zloglasnih kotorskih klanova.

Srbijanski mediji neslužbeno pišu da je ubijeni Mario Đ. iz Beograda.

Na njega je iz automatskog oružja pucao zasad nepoznati počinitelj za kojim se traga. Stanari zgrade tvrde da je ubojica u tridesetim godinama visok oko 180 centimetara.

Zločin se dogodio u istom okrugu gdje je prije manje od dva mjeseca ubijen član škaljarskog klana Krsto Vujić zvani Terminator, koji je upucan početkom travnja dok je sa suprugom i djetetom sjedio na terasi kafića.

"Sve ukazuje na to da je pucnjava u kojoj je muškarac ubijen sinoć oko 21 sat nastavak obračuna balkanskih klanova", objavili su španjolski mediji izvore iz istrage, aludirajući na rat kavačkog i škaljarskog klana u kojem je u glavnom gradu Španjolske ubijeno više pripadnika.

Obračuni na ulicama Barcelone

U srpnju prošle godine u Barceloni je ubijen i visokopozicionirani član kavačkog klana Filip Knežević, osumnjičen za dvostruko ubojstvo Škaljaraca na grčkom Krfu.

Dva tjedna nakon toga, u kolovozu prošle godine je hicima iz vatrenog oružja u istom gradu ranjen Pink Panter Predrag Vujošević zvani Marko Crnogorac, dok je šetao psa. Nekoliko mjeseci kasnije, ubijen je Miljan Milić koji se dovodio u vezu sa škaljarskim klanom.

A krvavi rat u kojem je do danas ubijeno više od 80 osoba pokrenula je likvidacija prve žrtve, Gorana Radomana još 2015. u Beogradu. Sumnja se da je sve krenulo jer je nestalo 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valenciji nekoliko mjeseci ranije.

Dok je Radoman bio u pritvoru, pripadnici klada su se počeli međusobno optuživati za krađi droge i klan se podijelio na dva - škaljarski i kavački.