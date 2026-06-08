Tinejdžeri otišli na pecanje pa nestali bez traga: Prijatelj se vratio na obalu i zatekao stravičan prizor

Dvojica petnaestogodišnjaka iz Srbije utopila su se u nedjelju u Južnoj Moravi kada ih je, sumnja se, povukao riječni vir.

S njima je na rijeci bio i treći školski prijatelj, koji je nakon nekoliko sati zatekao uznemirujuć prizor - njihove stvari bile su na obali, ali tinejdžera nije bilo.

Svi su zajedno na rijeci pecali, no u jednom trenutku su se dvojica dječaka htjela okupati i počela su nagovarati trećeg, prenosi Telegraf.

Vratio se, ali tinejdžera nije bilo

Tinejdžer je to odbio, spakirao svoje stvari i vratio se kući. Kada mu se prijatelji nisu javljali, nakon dva sata odlučio se vratiti na rijeku, no tamo je zatekao jeziv prizor.

Na obali su bile njihove stvari i oprema za pecanje, dok dječacima nije bilo traga ni glasa.

Odmah je pozvao roditelje koji su sve prijavili policiji.

U potragu su, osim policije, krenuli i mještani. Tijelo jednog petnaestogodišnjaka iz vode je izvukao susjed.

Potraga za drugim tijelom te nastavlja.