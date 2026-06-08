FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SMRT U RIJECI /

Tinejdžeri otišli na pecanje pa nestali bez traga: Prijatelj se vratio na obalu i zatekao stravičan prizor

Tinejdžeri otišli na pecanje pa nestali bez traga: Prijatelj se vratio na obalu i zatekao stravičan prizor
×
Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages/Ilustracija

U potragu su, osim policije, krenuli i mještani

8.6.2026.
16:10
Dunja Stanković
Mateja Stanisavljevic/ATAImages/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Dvojica petnaestogodišnjaka iz Srbije utopila su se u nedjelju u Južnoj Moravi kada ih je, sumnja se, povukao riječni vir. 

S njima je na rijeci bio i treći školski prijatelj, koji je nakon nekoliko sati zatekao uznemirujuć prizor - njihove stvari bile su na obali, ali tinejdžera nije bilo. 

Svi su zajedno na rijeci pecali, no u jednom trenutku su se dvojica dječaka htjela okupati i počela su nagovarati trećeg, prenosi Telegraf. 

Vratio se, ali tinejdžera nije bilo

Tinejdžer je to odbio, spakirao svoje stvari i vratio se kući. Kada mu se prijatelji nisu javljali, nakon dva sata odlučio se vratiti na rijeku, no tamo je zatekao jeziv prizor. 

Na obali su bile njihove stvari i oprema za pecanje, dok dječacima nije bilo traga ni glasa. 

Odmah je pozvao roditelje koji su sve prijavili policiji. 

U potragu su, osim policije, krenuli i mještani. Tijelo jednog petnaestogodišnjaka iz vode je izvukao susjed. 

Potraga za drugim tijelom te nastavlja. 

SrbijaRijekaUtapanjeTragedijaCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike