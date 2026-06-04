Srbija na aerodromu zadržala i maltretirala Crnogorce: 'Odveli su nas u posebnu prostoriju'

Građani Crne Gore od jučer ne mogu prijeći granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 srpskih državljana s tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja crnogorske nacionalne sigurnosti.

Zbog napetosti između dvije zemlje nastale su kolone na graničnim prijelazima, a brojni su Crnogorci zadržani na ispitivanju gdje su im oduzete putovnice.

Među jednom skupinom od 28 muškaraca, koji su noćas zadržani na beogradskom aerodromu, je i urednik portala Vijesti Dušan Cicmil.

Odvjetniku zabranili da priđe klijentu

Zadržani muškarci u Beograd su sletjeli iz Barcelone, a pri slijetanju su im oduzete putovnice te su odvedeni u posebnu sobu, bez ikakvog objašnjenja zašto im je ograničeno kretanje. Prozivali su ih u skupinama po pet i premještali u drugu sobu radi dodatnih provjera.

Tijekom kontrole jedan od putnika rekao je novinaru da je na letu i odvjetnik Miroje Jovanović, kojeg je novinar Vijesti potom nazvao kako bi mu pružio pravnu pomoć.

"Oko dva sata poslije ponoći nazvao me novinar 'Vijesti' Dušan Cicmil i obavijestio me da je i on odvojen radi dodatne kontrole, a da mi nije rečeno zašto. Zamolio sam ga da najavi dolazak odvjetnika, ali mu je rečeno da ne mogu proći kroz odjeljak granične kontrole. Vratio sam se u taj odjeljak, pokazao policajcu svoju odvjetničku iskaznicu i zatražio razgovor sa svojim klijentom", rekao je Jovanović

Kada su odvjetniku rekli da ne može proći, zatražio je da pozovu voditelja smjene, a zatim je nazvao dežurnog tužitelja da mu objasni zašto ograničavaju kretanje njegovog klijenta i ostalih putnika.

"Bez ikakvog objašnjenja, nakon desetak minuta putnici su počeli izlaziti", ispričao je Jovanović.

Osveta zbog protjerivanja Srba

Odvjetnik je naglasio i da je i prije nego što ga je Cicmil nazvao, prolazeći kroz vrata, pitao policiju zašto izdvajaju samo muškarce s crnogorskim dokumentima te da mu je rečeno da imaju neku vrstu dojave.

Podsjetimo, Crna Gora je deportirala gotovo 90 Srba koji su čarter letom iz Beograda doputovali u Tivat. Među njima su, prema tvrdnjama medija i aktivista iz Srbije, osobe povezivane s nasiljem na prosvjedima u toj zemlji i vladajućom Srpskom naprednom strankom.

U Crnoj Gori se održava Samit Europska unija (EU) - Zapadni Balkan, najveći skup međunarodnog ranga u povijesti države, koji će okupiti brojne europske čelnike. Vjeruje se da su protjerani Srbi poslani u zemlju zbog 'hibridnog djelovanja' na samitu. U međuvremenu je srbijanska sigurnosno informativna agencija (BIA) savjetovala Vučiću da ne putuje na samit zbog "visokog sigurnosnog rizika".

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je, prema pisanju portala RTS, izjavila da predsjednik Srbije ne želi prekršiti obećanje dato europskim partnerima i ne odustaje od puta na samit u Tivtu.