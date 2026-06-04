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'NEPRIJATELJSKO DJELOVANJE' /

Srpski obavještajci digli uzbunu: Vučiću savjetuju da ne ide u Crnu Goru, spominju zloglasnog Zvicera

Srpski obavještajci digli uzbunu: Vučiću savjetuju da ne ide u Crnu Goru, spominju zloglasnog Zvicera
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Foto: Filip Stevanovic/AFP/Profimedia

Prema priopćenju BIA-e, savjet Vučiću upućen je 'zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori' i zbog navodnog prisustva jednog od vođa kriminalnih klanova u Crnoj Gori

4.6.2026.
6:38
Hina
Filip Stevanovic/AFP/Profimedia
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Srbijanska sigurnosno informativna agencija (BIA) savjetovala je u srijedu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru na samit EU-a u Tivtu zbog "visokog sigurnosnog rizika".

BIA je službeno savjetovala šefu države da ne putuje u Crnu Goru, "jer je ustanovljeno postojanje visokog sigurnosnog rizika", priopćili su u srijedu navečer. 

Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulaz u zemlju građanima Srbije koji su charter letom doputovali u Tivat uoči sudjelovanja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na Samitu EU-Zapadni Balkan, dok granične vlasti Srbije, prema medijskim izvješćima, ne dozvoljavaju ulaz u Srbiju državljanima Crne Gore.

'Neprijateljsko djelovanje' 

Prema priopćenju BIA-e, savjet Vučiću upućen je "zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori" i zbog navodnog prisustva jednog od vođa kriminalnih klanova u Crnoj Gori.

"Prema našim operativnim saznanjima, vođa Kavačkog klana Radoje Zvicer se nalazi u Crnoj Gori, a suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, sigurnosna procjena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije nam dostavljena", priopćila je BIA. 

Razlog je navodna sumnja na subverzivno djelovanje uoči samita EU-Zapadni Balkan koji se održava 4. i 5. lipnja u crnogorskom primorskom gradu Tivtu. 

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je, prema pisanju portala RTS, izjavila da predsjednik Srbije ne želi prekršiti obećanje dato europskim partnerima i ne odustaje od puta na samit u Tivtu. 

Aleksandar VučićSrbijaPredsjednikSigurnost
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