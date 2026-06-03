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NAPETOSTI NA GRANICAMA /

Crna Gora protjerala više od 80 'sumnjivih Srba': Beograd odmah uzvratio udarac

Crna Gora protjerala više od 80 'sumnjivih Srba': Beograd odmah uzvratio udarac
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Foto: Uprava policije Crne Gore

Crnogorski mediji su ranije u srijedu javili da je policija zabranila ulazak u zemlju osobama iz Srbije koje su doputovale u Tivat zbog navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita EU - Zapadni Balkan

3.6.2026.
22:39
Hina
Uprava policije Crne Gore
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Građani Crne Gore ne mogu prijeći granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 srpskih državljana s tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja crnogorske nacionalne sigurnosti, pišu u srijedu podgorički mediji.

Prema listu Vijesti, od 19,30 sati nijedan Crnogorac nije prešao u Srbiju preko graničnih prijelaza Gostun, Jabuka i Dračenovac.

Izvor tog lista tvrdi da se radi o "privremenoj mjeri koja će kratko trajati“.

Crnogorski mediji su ranije u srijedu javili da je policija zabranila ulazak u zemlju osobama iz Srbije koje su doputovale u Tivat zbog navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita EU - Zapadni Balkan na kojem će sudjelovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Svi putnici čarter s tog leta kasnije su istim letom vraćeni u Beograd, priopćila je policija.

List Vijesti navodi da su među njima osobe optužene za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske Vučićevoj vladi.

Njegova vladajuća Srpska napredna stranka angažira ih za mitinge, osiguranje stranačkih prostorija i organizaciju prosvjeda podrške vlastima.

Crna GoraSrbijaDeportacijaZabranjen Ulazak U Zemlju
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