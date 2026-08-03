Je li ovo početni sastav Dinama za utakmicu protiv Kauno Žalgirisa?

Dinamo na svom Maksimiru protiv Kauno Žalgirisa igra najvažniju utakmicu u dosadašnjem dijelu sezone. Trener Plavih Mario Kovačević na teren će poslati najjaču ekipu koju ima, ali je suočen s nekoliko dilema koje su, paradoksalno, nastale zbog dobrih izdanja igrača iz drugog plana.

Utakmica Dinamo - Kauno Žalgiris počinje u utorak 4. kolovoza u 20 sati, a tekstualni prijenos pratite na Net.hr-u

Kovačeviću su rotacije u prvom kolu SHNL-a u kojemu je Dinamo s 'izmiješanom' ekipom pobijedio Slaven Belupo prošloga tjedna, dala jasniju sliku o svojoj ekipi, ali i zadala glavobolje uoči utakmice protiv Kauno Žalgirisa.

Dilema u obrani

Dok su pozicije vratara Ivana Filipovića i desnog beka Morisa Valinčića praktički zacementirane, ostatak obrambene linije je otvoren. Očekuje se da će stoperski par ponovno činiti Sergi Dominguez i Scott McKenna, no sjajna partija Stjepana Radeljića protiv Slavena pokazala je da Dinamo u njemu ima jako dobru alternativu.

Najveća dvojba ipak je na lijevom boku. Šveđanin Matteo Perez Vinlöf protiv Slavena je demonstrirao sve svoje ofenzivne kvalitete - brzinu, prodornost i precizan centaršut kojim je asistirao Belji. S obzirom na to da se očekuje dominantan posjed Dinama i probijanje gustog bloka Litavaca, njegove karakteristike čine ga logičnim izborom ispred defenzivno pouzdanijeg Brune Gode.

Kačavenda kao Kovačevićev adut

U veznom redu sigurni su Josip Mišić i povratnik nakon suspenzije Luka Stojković. Treći član trebao bi biti Miha Zajc, no on je imao manjih problema s ozljedom i u slučaju da ne bude spreman, prva alternativa je Lukas Kačavenda, igrač koji je preokrenuo utakmicu protiv Thuna i pokazao se kao najveće pojačanje na startu sezone. U napadu je siguran Dion Drena Beljo, no krilne pozicije ostaju otvorene. Mateo Lisica i Mislav Oršić favoriti su za početnu postavu, ali Arber Hoxha i Fran Topić pokazali su da mogu donijeti energiju te ne bi čudilo da se Kovačević odluči za (barem) jednog od njih.

Mogući sastav Dinama (4-3-3):

Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Mišić, Stojković, Zajc - Lisica, Beljo, Oršić