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POVIJESNI TRENUTAK /

Pao rekord: Dinamo objavio veliku vijest o broju članova

Pao rekord: Dinamo objavio veliku vijest o broju članova
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo je lani imao 65.243 člana i prijatelja kluba, sada je taj rekord srušen

3.8.2026.
19:08
M.G.
Igor Soban/PIXSELL
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Nakon što je proteklog vikenda pobjednički ušao u novu sezonu SHNL-a, Dinamo je u ponedjeljak objavio novu sjajnu vijest - da je u rekordnom roku srušen broj članova kluba.

Objava o rušenju rekorda stigla je u ponedjeljak, dan prije prve utakmice 3. pretkola Lige prvaka, koju Plavi igraju na svom Maksimiru protiv litavskog Kauno Žalgirisa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

"GNK Dinamo prošle je godine brojao ukupno 65.243 člana i prijatelja kluba - više no ikada u svojoj dugoj i slavnoj povijesti. Danas smo nadmašili taj rekord! Do te brojke stigli smo već 3. kolovoza, 150 dana ranije no prošle godine, a svakim danom, svakom novom članicom i članom taj će rekord samo rasti i rasti... jer ako voliš Dinamo - onda ovdje pripadaš! Hvala vam na vjernosti, ljubavi i predanosti našim vrednotama, našem identitetu i našem klubu. Dinamo, to smo svi mi", objavio je klub s Maksimira na društvenim mrežama.

 

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