I danas gužve na jugu Hrvatske, vozači i putnici dobili pomoć: 'Olakšali smo im'

DIJELILA SE VODA I HRANA /

Iako se očekivalo da će završetkom vikenda prometne gužve popustiti, kilometarske kolone na krajnjem jugu Hrvatske i danas. Ipak, u odnosu na jučer stanje je nešto bolje – čekanja na granici prepolovila su se i trenutačno iznose do dva i pol sata.

Usred kilometarskih kolona na granici s Crnom Gorom, don Petar Markić i mladi iz Konavala organizirali su akciju pomoći putnicima. Poziv za pomoć upućen je putem društvenih mreža, a odaziv mladih nije izostao. Vodu i više od tisuću sendviča su dijelili od poslijepodneva pa sve do kasno u noć.

A nakon prometnog kolapsa na Karasovićima, iz Vlade ponovno stižu najave novih prometnih zahvata.

"Mi ćemo gledati i slijedeće godine napraviti nekakve zahvate infrastrukturne kako bi se barem odvojili teretni kamioni. Vlada planira, premijer je to jučer najavio proširenje određenih prometnica, prije svega do zračne luke ali i infrastrukture na samom graničnom prijelazu", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Više pogledajte u prilogu.