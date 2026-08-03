Krenula nova nogometna sezona, a Hrvati izdvojili jedan klub: 'Za mene je hit'

Rijeka je pobjedom otvorila novu sezonu SuperSport HNL-a. Na Rujevici je s 2:1 svladala povratnika u prvu ligu Rudeš.

Za domaće su zabili Justas Lasickas i Daniel Adu Adjei, dok je Stefan Vukić nakon ulaska s klupe postigao prvijenac i ublažio poraz gostiju. Rijeka je tako nakon europske pobjede protiv Derry Cityja nastavila uspješan tjedan i osvojila prva tri prvenstvena boda.

Trener Rijeke Matjaž Kek naglasio je da je pobjeda bila glavni cilj, posebno nakon zahtjevnog rasporeda.

"Jedini cilj bila je ta pobjeda i hvatanje ritma za neke igrače koji još imaju problema. Imali smo šanse, a kada zabiješ, mirniji si i možeš rotirati. Sve ostalo vidjeli ste sami. Čestitam igračima, iza nas je naporan tjedan, utakmice, putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika", rekao je.

Kako vam izgledaju hrvatski klubovi na početku sezone?

Nakon prvih nastupa hrvatskih klubova u domaćim i europskim natjecanjima, u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Kako vam izgledaju hrvatski klubovi na početku sezone"?

Dio njih posebno je izdvojio Osijek. „Za mene je Osijek hit! Gledao sam utakmicu, sve za pet“, napisao je Vlatko Rebekić.

Bilo je i razočaranja zbog europskog ispadanja Varaždina. Armin je kratko poručio da je sve zasad „standardno“, uz „malo tuge jer Varaždinci nisu prošli dalje u europskim natjecanjima“.

Komentari o Hajduku bili su nešto ironičniji.

„U Hajduku je, izgleda, sve po starom. Navikne se čovjek s godinama“, napisao je Goran Gooc.

Sandi Maltar-Brico smatra da se svake sezone ponavlja ista priča.

„Svake godine isti film: ljeto donese snove o tituli, a prvenstvo podsjetnik da se utakmice ipak igraju na terenu“, poručio je.

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