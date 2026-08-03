Zbog suše i potrošnje građani upozoreni da štede! Hoće li Zadar ostati bez vode?

Situacija s pitkom vodom nije dobra ni u Zadru gdje su zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje već uveli mjere štednje pitke vode. Nikolina Radić provjerila je hoće li biti redukcija. Iz zadarskog Vodovoda zamolili su građane da dok je niži pritisak u cijevima vode, a špica je sezone da možda zaobiđu pranje automobila i učestalo tuširanje na plažama. Dakle, da se s vodom, odnosno njenom potrošnjom, postupa racionalno. Nikolina je razgovarala s direktorom zadarskog Vodovoda Tomislavom Matekom.

Hoće li biti redukcija i u kojem obliku?

Za sada ne. Ja se nadam, neće ih ni biti. Mi smo samo dali upozorenje građanima s obzirom na špicu sezone na povećanu potrošnju i naš sustav da racionalno koriste tu vodu. Nadam da će poslušati da neće biti potrebe za redukcijama.

Zašto nedostaje sada vode, zašto je nema?

Nedostaje zato jer je naš sustav izgrađen osamdesetih godina prošlog stoljeća. Nama je crpilište na Dolcu, jednostavno se ne može kroz njega dovesti potrebna količina za Zadar i okolicu koju danas treba jer je izgrađen prije više od četrdeset godina.

Spominjali ste i velike gubitke vode čak 65 posto, zbog čega dolazi do toga?

To je u biti nefakturirana voda. Razlika voda iscrpljene i prodane dolaze jer imamo stari sustav, stare cjevovode. To je glavni razlog. Drugi je što imamo dosta krađa jer tih gubitaka, odnosno krađe je oko 50 posto.

Prijavljujete li to policiji?

Policija je s nama čak imala akcija u nekim naseljima. Došli smo na Državno odvjetništvo i do suda. Dvije tri osobe su nešto sitno osuđene. Naš je problem kad mi dođemo do Državnog odvjetništva ili do suda, pitaju koliko je ukrao vode. Mi ne možemo znati koliko je ukrao vode i to tako pada. Dok se ne promijeni zakon da je krađa vode kazneno djelo, to nema rezultata.

Što je s okolicom Zadra? Otok Ugljan, Zemunik, Škabrnja, već nekoliko dana nemaju vode.

Za otok Ugljan smanjen je dotok upravo zbog toga što je kompletan sustav od Zrmanje od Zadra i do otoka. Jednostavno mi ga držimo stabilnog da ne bi veći dijelovi grada i županije ostali bez vode. Mi smo pokrenuli još jedno crpilište. Očekujem da bi tijekom noći trebalo doći do stabilizacije tih naselja. Gornji Zemunik, Podgradina, Jovići, Vrsi i da bi trebale svakako biti poboljšanja. Sada bi trebao doći do stabilizacije vodostaja u tim dijelovima naše županije.

Znam da je nemoguće reći ukratko jer je to komplicirana problematika, ali što bi bilo trajno rješenje? Novi cjevovod?

Mi imamo cjevovod koji je izgrađen 1982. godine i već tada, kad se gradio, projekcija je bila da za sljedećih dvadeset godina treba do Zadra napraviti još jedan takav cjevovod. Čak na bilanci našeg crpilišta Dolac postoji parcela za još jednu vodospremu i bila je otkupljena trasa za tu cijev u to vrijeme, s time da su sada izgrađene kuće u Posedarju, Murvici, tako će trebati mijenjati trasu, ali svakako to je jedino pravo rješenje da se napravi još jedan transportni cjevovod od Zrmanje do Zadra.

Nikolina Radić na kraju javljanja podsjetila je i na priču koju smo radili prije nekoliko godina i to u špici sezone kada je netko krao vodu, a time je ujedno snizio i pritisak vode, pa ona nije mogla dolaziti do onih krajnjih naselja do krajnjih potrošača.