Snimljen trenutak udara: Hidroavion se zabio u pristanište i završio u moru
Uzrok nesreće istražuju bahamske vlasti i tamošnje tijelo za istrage zrakoplovnih nesreća
Hidroavion s osmero američkih turista i dva člana posade zabio se u pristanište kod Bahama tijekom pokušaja polijetanja. Svi putnici i članovi posade spašeni su, a u nesreći nitko nije ozlijeđen.
Jedna od putnica, Jeanne O'Brien, ispričala je da se sve dogodilo vrlo brzo.
"Odjednom nam se pristanište počelo sve više približavati, a netko iza mene pitao je: 'Kamo idemo?' Onda se samo začuo udarac", rekla je za ABC News.
Snimka iz kabine pokazuje dramatične trenutke neposredno prije sudara. Prema policiji Bahama, hidroavion Cessna 208B pokušavao je poletjeti u subotu ujutro, ali mu je put ometao promet brodova. Pilot je zato skrenuo prema sjeveru tražeći sigurniji pravac.
Dok se kretao po vodi, zrakoplov je počeo zanositi ulijevo. Unatoč pokušajima pilota da ispravi smjer, udario je u pristanište pokraj odmarališta na otoku North Bimini.
Putnici evakuirani, nitko nije ozlijeđen
U pomoć su odmah priskočili ljudi koji su se nalazili u blizini. Među njima je bio i voditelj broda Nick Pavlakis, koji je pomagao pri evakuaciji putnika i posade.
"Kopilot je izašao, pilot je iznosio sve iz zrakoplova. Izašao je upravo u trenutku kada se letjelica počela prevrtati. Na kraju je završila na dnu, gdje se još nalazi", rekao je.
Druge snimke prikazuju zrakoplov prevrnut na bok, s jednim krilom u vodi, a potom i napola potopljen.
Uzrok nesreće istražuju bahamske vlasti i tamošnje tijelo za istrage zrakoplovnih nesreća.
"Istraga će utvrditi što je kapetan radio, kako se upravljalo zrakoplovom i zašto se nije uspjelo izbjeći pristanište. To će potrajati. Ništa se unaprijed ne isključuje", rekao je zrakoplovni analitičar John Nance.
Američki State Department također je potvrdio da je u kontaktu s lokalnim vlastima i da prati razvoj situacije.