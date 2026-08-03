Snimljen trenutak udara: Hidroavion se zabio u pristanište i završio u moru

Hidroavion s osmero američkih turista i dva člana posade zabio se u pristanište kod Bahama tijekom pokušaja polijetanja. Svi putnici i članovi posade spašeni su, a u nesreći nitko nije ozlijeđen.

Jedna od putnica, Jeanne O'Brien, ispričala je da se sve dogodilo vrlo brzo.

"Odjednom nam se pristanište počelo sve više približavati, a netko iza mene pitao je: 'Kamo idemo?' Onda se samo začuo udarac", rekla je za ABC News.

Snimka iz kabine pokazuje dramatične trenutke neposredno prije sudara. Prema policiji Bahama, hidroavion Cessna 208B pokušavao je poletjeti u subotu ujutro, ali mu je put ometao promet brodova. Pilot je zato skrenuo prema sjeveru tražeći sigurniji pravac.

Authorities in the Bahamas said a small seaplane crashed into a dock while trying to take off on Saturday.



Police say 8 passengers and 2 crew — all Americans — were evacuated safely and there were no injuries.



The aircraft later sank in approximately 100 feet of water. pic.twitter.com/UF8KRBLM5c — ABC News (@ABC) August 3, 2026

Dok se kretao po vodi, zrakoplov je počeo zanositi ulijevo. Unatoč pokušajima pilota da ispravi smjer, udario je u pristanište pokraj odmarališta na otoku North Bimini.

Putnici evakuirani, nitko nije ozlijeđen

U pomoć su odmah priskočili ljudi koji su se nalazili u blizini. Među njima je bio i voditelj broda Nick Pavlakis, koji je pomagao pri evakuaciji putnika i posade.

"Kopilot je izašao, pilot je iznosio sve iz zrakoplova. Izašao je upravo u trenutku kada se letjelica počela prevrtati. Na kraju je završila na dnu, gdje se još nalazi", rekao je.

Druge snimke prikazuju zrakoplov prevrnut na bok, s jednim krilom u vodi, a potom i napola potopljen.

A seaplane crashed into a dock while attempting takeoff on Saturday, authorities in the Bahamas say.



All 10 people onboard who happened to be American, 8 passengers and 2 crew, were safely evacuated with no injuries.



The aircraft later sank in approximately 100 feet of water. pic.twitter.com/5MvOBFFBlD — Turbex Aero (@turbexaero_) August 3, 2026

Uzrok nesreće istražuju bahamske vlasti i tamošnje tijelo za istrage zrakoplovnih nesreća.

"Istraga će utvrditi što je kapetan radio, kako se upravljalo zrakoplovom i zašto se nije uspjelo izbjeći pristanište. To će potrajati. Ništa se unaprijed ne isključuje", rekao je zrakoplovni analitičar John Nance.

Američki State Department također je potvrdio da je u kontaktu s lokalnim vlastima i da prati razvoj situacije.