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SVI PREŽIVJELI /

Snimili trenutak pada hidroaviona s 11 ljudi u more, završio je u plamenu

Snimili trenutak pada hidroaviona s 11 ljudi u more, završio je u plamenu
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Foto: GlobePulses/X, screenshot

U trenutku dolaska policije na mjesto nesreće, letjelica je bila u plamenu i počela je tonuti

24.7.2026.
16:45
Dunja Stanković
GlobePulses/X, screenshot
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Više je ljudi ozlijeđeno, a jedna je u kritičnom stanju nakon što se hidroavion s 11 osoba srušio kod obale Washingtona, objavile su Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) i lokalne vlasti u petak. 

Prema informacijama koje je podijelila FAA, hidroavion DeHavilland DHC-3 srušio se u blizini otoka Sucia oko 17.20 sati po lokalnom vremenu. 

Svi putnici iz aviona spašeni su iz vode, prenosi ABC News. Šerif okruga San Juan Eric Peter kazao je da je nesreći svjedočio jedan civilni brod koji je krenuo spašavati ljude iz vode.  

Pokrenuta istraga

"Više je pacijenata ozlijeđeno, neki imaju ozljede glave, slomljene kosti, a neki posjekotine", kazali su iz ureda šerifa, koji je potvrdio da je jedna osoba u kritičnom stanju. 

U priopćenju Kenmore Air navodi da je avion poletio iz zračne luke Lake Union u Seattleru. U njemu je bilo desetero putnika i pilot. Tvrtka je potvrdila da je četvero ozlijeđenih putnika prevezeno u bolnice, a ostali u postaju obalne straže Bellingham. 

U trenutku dolaska policije na mjesto nesreće, letjelica je bila u plamenu i počela je tonuti. 

U intervenciji je pomogla i mornarica, koja je prevezla dio putnika s mjesta nesreće, te Obalna straža. 

O nesreći se oglasila tvrtka koja je organizirala let. Izvršni direktor David Gudgel poručio je kako im je važno da osiguraju podršku i skrb putnicima i pilotima. Kazao je kako surađuju s izvršnim vlastima te da će surađivati tijekom istrage.

AvionNesreĆaWashingtonSadCrna Kronika
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