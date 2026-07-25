Tvrdi da je umrla na operacijskom stolu: 'Najvažnije je da se više ne bojim umrijeti'

Patty Ellen tvrdi da je "umrla" tijekom hitnog carskog reza. Kaže da je doživjela dramatičan pregled vlastitog života i bojala se da je poslana u pakao, prije nego što joj je pružena prilika da se vrati u svoje tijelo.

Stoljećima ljudi koji su se našli na rubu smrti govore o tome kako im je "cijeli život proletio pred očima". Neurolozi danas vjeruju da je riječ o stvarnom fenomenu, potaknutom reakcijom mozga na nedostatak kisika. No, Patty je uvjerena da je njezin "pregled života" imao potpuno drugačiji uzrok.

Svoje je iskustvo podijelila na YouTube kanalu NDE Diary. Prisjetila se trenutka kada je "umrla". "Sjećam se da su me uveli... Čula sam zvuk monitora za praćenje otkucaja srca, a onda se sjećam da se zvuk izravnao. U istom trenutku kad sam čula taj neprekidni ton, podigla sam se iz tijela i lebdjela. Vidjela sam tijelo, liječnike, vidjela sam sve što se događalo."

Pregled života i strah od pakla

Ubrzo se, kaže, našla "negdje drugdje", u središtu "filmskog platna" od 360 stupnjeva na kojem su joj prikazani ključni događaji iz njezina života. "Zaustavljalo se na određenim točkama u mom životu. Neke su bile dobre, a neke ne baš dobre, posebno u načinu na koji sam se odnosila prema ljudima", prisjetila se.

Kako se pregled života zadržavao na njezinim najmračnijim trenucima, Patty se počela bojati da je osuđena na pakao. "Mislim da smo svi učinili neke stvari na koje nismo ponosni, loše se ponašali prema ljudima ili izrekli neljubaznu riječ. Upravo na takvim stvarima se pregled zaustavljao. Na djelić sekunde pomislila sam: 'Idem u pakao... pokazuju mi ovo jer će mi reći da idem u pakao'."

Poruka o oprostu i prilika za povratak

Međutim, u tom je trenutku postala svjesna prisutnosti pored sebe. "Osjetila sam kako mi netko stavlja ruku na rame i govori mi da je sve u redu i da se ne brinem." Tvrdi da je ta utješna poruka prenesena telepatski. "Sve što trebate je nešto pomisliti i druga osoba to zna... Voljela bih da možemo tako komunicirati i sada."

Patty kaže da je, iako se činilo da njezin pregled života ističe najgore trenutke, najsnažnija poruka bila o oprostu. "Vjerujem da je to iznimno važno za našu dušu i duh, ne samo oprostiti drugima, nego i sebi. Bilo mi je jako teško oprostiti samoj sebi."

Kako se bizarno izvantjelesno iskustvo bližilo kraju, čula je prvi plač svog novorođenčeta. "U istom trenutku kad je on zaplakao, osoba koja je bila sa mnom, koju nisam prepoznala, osjetila sam da me voli zauvijek. Kao da me voli cijelu vječnost, od prije mog rođenja pa sve do moje budućnosti." Ta joj je spoznaja pružila veliku utjehu.

Tajanstvena prisutnost ponudila joj je izbor: ostati ili se vratiti u svoj zemaljski život. Shvativši da je njezino dijete tek stiglo, Patty je odmah odlučila vratiti se. "U trenutku kad sam rekla 'Želim biti sa svojom bebom', odmah sam se vratila u svoje tijelo." Idući dan osjećala je strašnu bol u prsima, što pripisuje reanimaciji koju su liječnici provodili dok nije disala.

Što znanost kaže o iskustvima bliskim smrti?

Pattyjina priča jedna je od mnogih koje fasciniraju javnost i potiču znanstvena istraživanja. Iskustva bliska smrti (eng. Near-Death Experiences - NDE) duboka su osobna iskustva koja, unatoč individualnim razlikama, dijele slične karakteristike. Najčešći elementi uključuju osjećaj odvajanja od tijela, lebdenje, osjećaj potpunog mira, sigurnosti i topline, pregled životnih događaja te prisutnost svjetlosti.

Znanstvenici s velikim zanimanjem pristupaju ovom fenomenu. Novija istraživanja, koja uključuju EEG snimanja pacijenata tijekom procesa umiranja, pokazuju da mozgovi osoba koje su doživjele NDE pokazuju veću složenost moždane aktivnosti. Jedna od teorija jest da nedostatak kisika u mozgu pokreće kaskadu neurokemijskih reakcija koje bi mogle objasniti živopisnost tih iskustava. Prema nekim podacima, otprilike jedna od deset osoba koje su doživjele srčani zastoj prijavi iskustvo blisko smrti, dok je u općoj populaciji oko 5,8 posto ljudi doživjelo barem jedno izvantjelesno iskustvo.

Više se ne užasava smrti

Patty se vratila iz svog iskustva s, kako kaže, neprocjenjivom porukom: "Rečeno mi je da smo ovdje kako bismo naučili bezuvjetnu ljubav, suosjećanje, oprost, dobrotu i prihvaćanje." Otkrila je da se u mladosti užasavala smrti, no ovo ju je iskustvo potpuno promijenilo. "Najvažnije od svega je da se više ne bojim umrijeti", zaključila je.

POGLEDAJTE GALERIJU