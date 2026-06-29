Neurolog upozorava na razarajuću glavobolju: Uzrok je ozbiljan, a može ubiti za nekoliko sati

Kada vas pogodi razarajuća glavobolja, prva pomisao je često leći u mračnu i tihu sobu te čekati da prođe. Iako je to u većini slučajeva ispravna odluka, ponekad takav pristup može biti izrazito opasan. Uzrok boli, naime, može biti daleko zlokobniji nego što mislite, a prema riječima jednog neurologa, ako odmah ne potražite liječničku pomoć, ishod može biti smrtonosan unutar samo nekoliko sati.

Glavobolje su česta pojava i mogu biti uzrokovane brojnim faktorima, od stresa i dehidracije do problema s vidom ili lošeg držanja. Obično prolaze same od sebe ili uz pomoć analgetika poput paracetamola i ibuprofena te nisu znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema. No, ako bol ne popušta ili se naglo pogoršava, vrijeme je za uzbunu.

Glavobolja koju ne smijete ignorirati

Iako bi se moglo raditi o jačoj migreni ili cluster glavobolji, takvi simptomi mogu upućivati i na po život opasnu infekciju koja uzima maha u vašem tijelu. Upozorio je na to neurolog dr. Baibing Chen u videu koji je podijelio sa svojih gotovo 300 tisuća pratitelja, ističući kako je riječ o hitnom medicinskom stanju koje se nipošto ne smije ignorirati povlačenjem u krevet, piše Lad Bible.

Liječnik iz Michigana objašnjava da jaka glavobolja koja postaje sve gora može biti znak da ste oboljeli od meningitisa. "Većina glavobolja nije hitno stanje, ali meningitis je drugačiji. To je infekcija ili upala zaštitnih ovojnica oko mozga i leđne moždine. Mogu ga uzrokovati virusi, bakterije ili čak gljivice", pojasnio je dr. Chen.

Posebno je opasan bakterijski oblik meningitisa, koji može vrlo brzo postati smrtonosan. "To je oblik koji nas najviše plaši", nastavlja dr. Chen. "To je ujedno i razlog zašto su cjepiva protiv bakterija spasila nebrojene živote, sprječavajući neke od najopasnijih oblika bakterijskog meningitisa."

Problem je što u ranoj fazi meningitis može nalikovati uobičajenim virusnim bolestima, zbog čega ljudi često predugo čekaju prije traženja pomoći. Rana dijagnoza i liječenje ključni su kako bi liječnici imali najbolje šanse identificirati uzrok i započeti s pravom terapijom što je brže moguće.

Koji su ključni simptomi meningitisa?

Prema klinici Cleveland, bol u glavi uzrokovana meningitisom može biti nepodnošljiva i širiti se niz leđa ili u druge dijelove tijela. Jedan od najprepoznatljivijih znakova je ukočen vrat, do te mjere da je gotovo nemoguće pomicati ga na određene načine. No, važno je ne čekati da bol postane neizdrživa ako su prisutni i drugi simptomi.

Osim jake glavobolje, znakovi za uzbunu uključuju visoku temperaturu, vrlo hladne ruke i stopala, bolove u zglobovima i mišićima te bol u očima pri gledanju u jako svjetlo. Neki ljudi mogu doživjeti i napadaje, povraćanje, proljev, zbunjenost, izrazitu pospanost ili teškoće s buđenjem.

Poseban znak upozorenja je osip ili mrlje koje ne blijede kada se pritisnu staklenom čašom. Ako primijetite bilo koju kombinaciju ovih simptoma uz iscrpljujuću glavobolju, nužno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Druge opasne glavobolje

Iako je upozorenje dr. Chena usmjereno na meningitis, to nije jedino stanje koje se može manifestirati kroz opasnu glavobolju. Iznenadna i izrazito jaka glavobolja, koju pacijenti često opisuju kao "najgoru glavobolju u životu", može biti znak puknuća moždane aneurizme i posljedičnog subarahnoidalnog krvarenja, vrste moždanog udara.

Takva glavobolja nastupa naglo, poput udarca groma, i često je praćena mučninom, povraćanjem, ukočenim vratom i promjenama svijesti. Riječ je o stanju koje zahtijeva hitnu neurokiruršku intervenciju jer su posljedice često katastrofalne.

Stoga, iako su glavobolje sastavni dio života, ključno je naučiti prepoznavati znakove koji ukazuju na nešto ozbiljnije. Svaka glavobolja koja je iznenadna, neuobičajeno jaka, progresivno se pogoršava ili je praćena drugim neurološkim simptomima razlog je za hitan odlazak liječniku. Zaklada za istraživanje meningitisa također poručuje: "Netko tko ima meningitis ili sepsu može se vrlo brzo ozbiljno razboljeti, stoga uvijek vjerujte svojim instinktima i brzo potražite medicinsku pomoć."

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