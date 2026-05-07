'Bezopasne' glavobolje pretvorile su se u uputnicu za hitan pregled: 'Nevjerojatno sam zahvalan'

Muškarac koji je odlučio poboljšati svoje zdravlje i uvesti zdravije navike u svoj život suočio se sa šokantnom dijagnozom nakon što je tjednima ignorirao iznenadne i jake glavobolje. Njegova priča snažno je upozorenje svima koji, u želji za boljom formom, zanemaruju signale koje im tijelo šalje.

Stručnjak za konje, Nico Archdale (32) iz Sjevernog Walesa, donio je odluku da će se više brinuti o sebi. No, nedugo nakon što je počeo s novim, zdravijim rutinama, počeo je osjećati intenzivne glavobolje koje su trajale svega nekoliko sekundi, uglavnom nakon buđenja. U početku im nije pridavao veliku važnost, no simptomi su se pogoršavali, a njegova priča postala je primjer kako bezazleni znakovi mogu upućivati na po život opasno stanje, piše Daily Star.

"My family are sheep farmers from North Wales, so there's no connection at all to horses or racing."



Meet the National Stud and Godolphin Flying Start graduate whose passion for racing and bloodstock, and career path, was self-made.



Nico Archdale Q&A 👉 https://t.co/cHuVaywBCj pic.twitter.com/PkXHvpVsDG — Racing Post Bloodstock (@rpbloodstock) August 10, 2023

'Samo bezopasna glavobolja'

Sve je počelo s odlukom o promjeni životnog stila. "Pokušavao sam biti dosljedniji u svojoj rutini - ostati aktivan, dobro jesti i općenito se bolje brinuti o sebi. Ništa ekstremno, samo rad na dobrim navikama i održavanje pristojne forme", objasnio je Nico.

Međutim, ubrzo su se pojavile glavobolje. "Probudio bih se i, čim bih sjeo, osjetio bih taj iznenadni, intenzivni val boli u glavi koji bi trajao nekoliko sekundi. Bilo je oštro, ali vrlo kratkotrajno, a nakon toga bih se osjećao potpuno normalno. Budući da su bile tako kratke i jer sam se poslije osjećao dobro, nije mi se činilo kao nešto ozbiljno. Bilo je lako odmahnuti rukom i nastaviti s danom kao i obično", ispričao je.

No, nakon tri tjedna, glavobolje su postale sve učestalije i lakše ih je bilo izazvati. "Stvari poput kašljanja, kihanja ili čak saginjanja, pokretale su ih. Nije postojao jedan dramatičan trenutak u kojem sam shvatio da postoji problem, već je to bio rastući osjećaj da to više ne bih smio ignorirati", dodao je.

Foto: Pexels

Znakovi koji se ne smiju ignorirati

Liječnici upozoravaju da glavobolje koje se javljaju tijekom ili nakon fizičkog napora, poznate kao glavobolje uzrokovane naporom, ne treba olako shvaćati. Iako su većina njih, takozvane primarne glavobolje, bezopasna i nastaje kao izravna posljedica širenja krvnih žila u mozgu tijekom vježbanja, manji dio može biti simptom ozbiljnog zdravstvenog problema. To su sekundarne glavobolje, koje mogu upućivati na probleme s krvnim žilama ili, kao u Nicovom slučaju, na tumor.

Liječničku pomoć potrebno je potražiti ako je glavobolja iznenadna i izuzetno jaka, ako je praćena simptomima poput ukočenog vrata, mučnine, povraćanja ili promjena vida te ako ne prolazi ni nakon 24 sata. Upravo su se takvi upozoravajući znakovi počeli javljati kod Nica.

Šokantna dijagnoza nakon hitnog pregleda

Kad su se simptomi pogoršali, Nico je potražio liječničku pomoć. "Neurolog je organizirao hitnu magnetsku rezonancu samo nekoliko sati nakon što me pregledao, na čemu sam mu, gledajući unatrag, nevjerojatno zahvalan", prisjetio se.

"Zamolili su me da sljedećeg jutra dođem u bolnicu s obitelji i tada su mi rekli da je u pitanju rak mozga. Bio je to ogroman šok. Od mišljenja da je riječ o nečem manjem, odjednom su mi rekli da je to tumor - i to ne mali", kazao je Nico.

Liječnici su otkrili masu veličine loptice za stolni tenis koja je pritiskala njegov mozak i uzrokovala glavobolje. "Bio je to jedan od onih trenutaka koji se ne čine stvarnima. Mislim da sam se prebacio u nekakav način rada za preživljavanje", priznao je.

Borba za život

Njegova dijagnoza postavljena je početkom siječnja, a operiran je već 31. siječnja. Trenutačno završava šestotjedni ciklus radioterapije, nakon čega ga čeka pauza prije početka kemoterapije koja bi trebala trajati šest do sedam mjeseci. Nekada zdrav i aktivan mladić, sada se bori s najosnovnijim zadacima.

"Nakon operacije i tijekom liječenja, čak i jednostavne stvari poput hodanja su sve što trenutno mogu. Fizički, to je ogromna prilagodba. Stvari postaju sve teže kako liječenje napreduje, postajem sve slabiji i energija mi se crpi, ali pokušavam ostati pozitivan i snažan", priznaje Nico.

Mentalna borba jednako je teška kao i fizička. "Vrlo je frustrirajuće biti manje aktivan. Zapravo je mentalno iscrpljujuće moći raditi vrlo malo. Život je trenutačno vrlo drukčiji, kao da je stavljen na čekanje", objasnio je. Ipak, Nico pronalazi snagu u podršci obitelji i prijatelja: "Razina podrške je nevjerojatna i ponekad nadmoćna. Osjećam se vrlo sretno što sam okružen tako divnim, brižnim ljudima."

Novi cilj mu daje snagu

Unatoč svemu, Nico ne odustaje. Postavio si je cilj da do kraja godine završi Hyrox fitness izazov, a pokrenuo je i stranicu za prikupljanje donacija za organizaciju Macmillan Cancer Support. U kratkom je vremenu prikupio gotovo 37.000 eura. Želja mu je podići svijest i pomoći drugima koji prolaze kroz slične zdravstvene probleme.

"Imati takav cilj kojem težim daje mi razlog da nastavim gurati naprijed i, nadam se, pokazati drugima da nisu sami u ovome", zaključio je Nico.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'