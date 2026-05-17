Ovim horoskopskim znakovima ne možete nikad vjerovati: Spremni su na sve i svašta u vezama

Povjerenje je temelj svake stabilne i zdrave veze. To je osjećaj sigurnosti da se možemo osloniti na partnera, povjeriti mu svoje najdublje tajne i vjerovati da će nam biti odan.

Međutim, u svijetu astrologije, vjeruje se da su neki horoskopski znakovi, zbog svojih temeljnih osobina, skloniji ponašanjima koja mogu poljuljati to povjerenje.

Iako je važno naglasiti da je svaka osoba individua i da horoskop ne definira sudbinu, astrološka tumačenja mogu ponuditi zanimljiv uvid u obrasce ponašanja.

Prema analizama astrologa, određeni znakovi ističu se po svojoj potrebi za slobodom, uzbuđenjem ili stalnom pažnjom, što ih može dovesti u iskušenje.

četiri horoskopska znaka se ipak, prema zvijezdama, smatraju najmanje pouzdanima u romantičnim odnosima.

Blizanci: Vječna potraga za uzbuđenjem

Blizanci su poznati po svojoj dualnoj prirodi, što im je priskrbilo reputaciju "dvoličnog" znaka. Njima vlada Merkur, planet komunikacije, što ih čini iznimno šarmantnima, duhovitima i vještima s riječima.

Upravo ta vještina može biti dvosjekli mač. Blizanci su majstori flerta i mentalne stimulacije; neprestano traže nove podražaje i iskustva kako bi nahranili svoju znatiželju. Monotonija je njihov najveći neprijatelj, a ako je osjete u vezi, njihov pogled lako može odlutati.

Problem nastaje jer njihova potreba za novitetima nadilazi intelektualne rasprave. Sposobni su istovremeno održavati više odnosa, vješto žonglirajući između različitih osoba i situacija.

Često se navodi da su sposobni racionalizirati svoje postupke i uvjeriti ne samo druge, već i sebe, da ne rade ništa pogrešno. Njihova promjenjiva narav i teškoće s donošenjem odluka čine ih jednim od znakova kojima je najteže u potpunosti se posvetiti jednoj osobi.

Strijelac: Sloboda iznad svega

Za strijelca, osobna sloboda i neovisnost su svetinja. Pripadnici ovog vatrenog znaka su rođeni avanturisti, filozofi i istraživači koji život vide kao beskrajno putovanje.

Zbog toga im ideja vezivanja i dugoročne obveze može djelovati klaustrofobično. Iako od partnera očekuju potpunu iskrenost i odanost, sami se teško nose s pravilima i ograničenjima koja veza postavlja. Njihov moto je "ne veži me", a strah od propuštanja novih iskustava često ih tjera naprijed.

Strijelčeva nevjera rijetko je zlonamjerna ili unaprijed isplanirana. Češće je rezultat njihove impulzivne prirode i želje za uzbuđenjem. Lako se zanesu u trenutku, vođeni optimizmom i željom za novim doživljajima.

Poznati su po svojoj brutalnoj iskrenosti, no prema nekim astrološkim tumačenjima, poput portala Reader's Digest, ta iskrenost ne jamči i pouzdanost. Mogu obećati vjernost, ali njihova nemirna duša uvijek traži sljedeću avanturu, bilo da je riječ o putovanju na drugi kraj svijeta ili novom romantičnom osvajanju.

Ovan: Impulzivnost koja vodi u nevolje

Kao prvi znak zodijaka, ovan je sinonim za energiju, strast i impulzivnost. Njima vlada Mars, planet akcije i želje, što ih čini izrazito natjecateljski nastrojenima i sklonima donošenju odluka u trenutku, bez previše razmišljanja o posljedicama.

U ljubavi su strastveni i daju sto posto sebe, no obožavaju uzbuđenje lova i osvajanja. Kada početni žar veze izblijedi i nastupi rutina, Ovan se može osjećati nemirno i početi tražiti novu iskru.

Njihova sklonost nevjeri često proizlazi iz dosade ili trenutka slabosti. Impulzivni kakvi jesu, mogu se upustiti u aferu vođeni isključivo adrenalinom, a da pritom ni ne prekinu postojeću vezu.

Flert im je prirodan i često ga vide kao bezazlenu zabavu, no njihova vatrena priroda lako može prijeći granicu. Potrebna im je stalna dinamika i osjećaj da su željeni, a ako to ne dobivaju od partnera, bez puno oklijevanja će potražiti potvrdu na drugom mjestu.

Lav: Potreba za pažnjom u centru svemira

Lavovi su kraljevi zodijaka - velikodušni, srčani i nevjerojatno odani onima koje vole. Međutim, njihova najveća slabost je nezasitna potreba za pažnjom, divljenjem i obožavanjem.

Suncem vladani, lavovi moraju biti u centru pažnje, a njihov ego zahtijeva stalnu potvrdu. Sve dok se u vezi osjećaju cijenjeno i obožavano, bit će najvjerniji partneri. No, ako osjete da ih partner uzima zdravo za gotovo ili im ne posvećuje dovoljno pažnje, njihov ponos biva povrijeđen.

Tada lavova odanost dolazi na kušnju. U potrazi za potvrdom svoje vrijednosti, počet će privlačiti pažnju drugih. Njihova karizma i šarm privlače ljude poput magneta, a lav teško može odoljeti laskanju i komplimentima.

Nevjera za lava često nije potraga za ljubavlju, već za publikom koja će pljeskati njihovoj veličini. Žele se osjećati kao zvijezda, a ako im njihov partner ne osigurava svjetla pozornice, pronaći će nekoga tko hoće.