Cure snimke silovitog ruskog napada na Ukrajinu! Među ozlijeđenima i dječak (11)

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu dronovima i raketama, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje, izjavili su u ponedjeljak ukrajinski dužnosnici. Na društvenim mrežama pojavile su snimke koje pokazuju silinu napada.

🇷🇺🇺🇦 Russian drones are hitting Odessa right now.



Residential buildings. Port district. Explosions reported across the city.



Air defenses are up, some are getting through anyway. https://t.co/nMiZl4sFMJ pic.twitter.com/H25KBtKRoL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 17, 2026

U Odesi, glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci, dronovi su pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, ozlijedivši 11-godišnjeg dječaka i 59-godišnjeg muškarca, objavio je načelnik lokalne vojne uprave Serhij Lisak u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Consequences of the Russian attack on Dnipro and the region



▪️In Dnipro, many apartment and private buildings, a religious institution, a university, a business, and cars were damaged. 18 people were injured.



In the Dnipro district, a fire broke out. Private buildings and… pic.twitter.com/q8UPU8h43p — Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540) May 18, 2026

Tri osobe su ozlijeđene nakon što je Rusija projektilima pogodila jugoistočni ukrajinski grad Dnjepar, rekao je na Telegramu regionalni guverner Oleksandr Hanža. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća s bojišta. Obje strane negiraju namjerno ciljanje civila.

Rusija prošli tjedan uništila preko 3000 ukrajinskih dronova

Rusija je tijekom proteklog tjedna presrela i uništila najmanje 3124 ukrajinska drona, izvijestila je državna novinska agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva obrane.

RIA je, nakon prikupljanja podataka, navela kako je najviše dronova oboreno 13. i 17. svibnja, kada je uništeno 572 odnosno 1054 letjelice, uglavnom iznad europskog dijela Rusije.

Najmanje četiri osobe su poginule, uključujući tri u Moskovskoj regiji, nakon što je Ukrajina izvela najveći noćni napad dronovima na ruski glavni grad u više od godinu dana, rekli su lokalni dužnosnici u nedjelju.