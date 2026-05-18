FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRZA ODMAZDA /

Cure snimke silovitog ruskog napada na Ukrajinu! Među ozlijeđenima i dječak (11)

Cure snimke silovitog ruskog napada na Ukrajinu! Među ozlijeđenima i dječak (11)
×
Foto: X/ Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 @anno1540/Screenshot

U Odesi, glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci, dronovi su pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, ozlijedivši 11-godišnjeg dječaka i 59-godišnjeg muškarca

18.5.2026.
7:11
Hina
X/ Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 @anno1540/Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu dronovima i raketama, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje, izjavili su u ponedjeljak ukrajinski dužnosnici. Na društvenim mrežama pojavile su snimke koje pokazuju silinu napada.

Cure snimke silovitog ruskog napada na Ukrajinu! Među ozlijeđenima i dječak (11)
Foto: X/ Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 @anno1540/Screenshot

U Odesi, glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci, dronovi su pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, ozlijedivši 11-godišnjeg dječaka i 59-godišnjeg muškarca, objavio je načelnik lokalne vojne uprave Serhij Lisak u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Tri osobe su ozlijeđene nakon što je Rusija projektilima pogodila jugoistočni ukrajinski grad Dnjepar, rekao je na Telegramu regionalni guverner Oleksandr Hanža. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća s bojišta. Obje strane negiraju namjerno ciljanje civila.

Rusija prošli tjedan uništila preko 3000 ukrajinskih dronova

Rusija je tijekom proteklog tjedna presrela i uništila najmanje 3124 ukrajinska drona, izvijestila je državna novinska agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva obrane.

RIA je, nakon prikupljanja podataka, navela kako je najviše dronova oboreno 13. i 17. svibnja, kada je uništeno 572 odnosno 1054 letjelice, uglavnom iznad europskog dijela Rusije.

Najmanje četiri osobe su poginule, uključujući tri u Moskovskoj regiji, nakon što je Ukrajina izvela najveći noćni napad dronovima na ruski glavni grad u više od godinu dana, rekli su lokalni dužnosnici u nedjelju.

RusijaRat U UkrajiniNapadDronovi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike