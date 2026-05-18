Emotivna ispovijest Lukinog prijatelja Ivana: 'Znao sam da moram biti s njim do zadnjeg'

"Nestvarno mi je da se to dogodilo i ne mogu prihvatiti tu tužnu istinu", kazao je Ivan Baričević, prijatelj ubijenog Luke Milovca koji ga je posljednji vidio živog.

U razgovoru za RTL Danas ispričao je što se točno događalo u subotu. "Dvojica prijatelja i ja odlučili smo ići na večeru u restoran u kojem je Luka radio dostavu. Tamo smo bili na večeri, a on je vozio dostavu. Kad je imao vremena, stao bi s nama popričati, odveo dostavu i opet bi se vratio k nama", priča Ivan.

Zbog raznih natpisa i glasina koje su se pojavljivale i spominjale u hrvatskoj javnosti, donosimo ispovijest Lukinog prijatelja koji opisuje kako je sve točno izgledalo.

"U jednom trenutku, dolazi k nama i govori nam da je dobio dostavu na Kristijana Aleksića. Govori nam kako mu nije svejedno, kako ga je strah ići na tu dostavu - jer smo svi otprije znali da je počinio ubojstvo, razne prijetnje, pronađeno je improvizirano oružje i ostalo. Kao njegov dugogodišnji prijatelj, ja ponudim, kažem mu da ću ja ići s njim, da se nema razloga bojati, da sam ja tu s njim i mi krenemo na adresu", dodaje Ivan.

Potresni trenuci

Opisao je potom što se dogodilo kad su došli pred Aleksićevu kuću: "Kad smo došli ispred kuće, Luka ga zove da smo ispred, a Aleksić govori da dođe gore, jer ga navodno boli noga. I Luka pristaje, kreće izlaziti iz auta. Ja mu govorim - 'Stani, idem skupa s tobom i gore'. Mi se penjemo uza skale, dolazimo na terasu, ispred vrata. Luka kuca, Aleksić otvara i govori mu - 'Uđi, uđi'. Luka ne ulazi, nego mu ide pružit dostavu i u tom trenutku Aleksić puca u njega. Ja vidim kako Luka pada."

"Krećem trčati, preskočim te skale, ulazim u auto. Međutim, auto se gasi. Kad sam išao otvorit vrata od auta, vidim da Aleksić trči prema meni. Ja sam u tom trenutku počeo trčat i čim sam došao u restoran javio sam da zovu Hitnu pomoć", kazao je naš sugovornik.

'Čekao ga je cijeli život'

Osvrnuo se i na stvari koje su mu zasmetale u medijskom izvještavanju: "Neke medije može biti sram što pišu totalno krive i lažne informacije - da sam ja bio dostavljač koji je pobjegao i prepao se, a ne njegov prijatelj koji je do zadnjeg trenutka bio tu s njim".

"Teško mi je da sam izgubio takvog prijatelja, bio je stvarno podrška i u dobrim i u teškim trenucima i znao sam da moram biti s njim do zadnjega. Na to sam bio spreman. Također je ružno što se piše 'dostavljač pizze' i ostalo. To je jedan mladić kojeg je čekao cijeli život i ovo se nikada ne smije zaboraviti. Također i veliki propust hrvatskog pravosuđa", govori Ivan.

Navodi i kako mu nije jasno kako je moguće da je osoba od koje je strahovao cijeli Drniš bio na slobodi. "Osobno mi stvarno nije jasno to, ali nadam se da se ovo nikad više neće ponoviti"

"Na svog prijatelja Luku nosim uspomenu da je uvijek bio tu za mene, da mu nikada nije bilo teško, da smo bili skupa u dobrim i teškim trenucima. Stvarno je bio posebna osobna. Bio je stvarno poseban", zaključio je Ivan Baričević.