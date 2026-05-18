Pucnjava u džamiji! Upucano više ljudi, tinejdžeri osumnjičeni za napad mrtvi

U Islamskom centru u San Diegu u SAD-u došlo je do pucnjave u kojoj se, sumnja se, upucano više ljudi.

Dvojica osumnjičenih za pucnjavu su tinejdžeri od 17 i 19 godina, pronađeni mrtvi u automobilu, javlja CNN.

Zaštitar džamije ubijen je u pucnjavi, rekla su za CNN dva policijska službenika informirana o situaciji. Svjedok je za CNN opisao kako je vidio stražara kako je upucan, a zatim pao prije nego što je ustao.

Zaštitar u Islamskom centru koji je ubijen u napadu odigrao je ključnu ulogu u smanjenju težine napada, rekao je šef policije San Diega. "Jedan od preminulih je zaštitar koji tamo radi i mislim da je odigrao ključnu ulogu u tome da se ovo ne pogorša“, rekao je načelnik Scott Wahl na konferenciji za novinare.

U pucnjavi su ubijena tri odrasla muškarca, potvrdila je policija.

Na temelju preliminarne istrage, policija vjeruje da su dvojica muškaraca pronađenih u blizini džamije u automobilu - mrtva od očitih samonanesenih rana iz vatrenog oružja - osumnjičenici, rekli su za CNN više policijskih dužnosnika informiranih o istrazi.

Vlasti još uvijek pokušavaju utvrditi detalje pucnjave, rekli su dužnosnici. Policija je izjavila da je prijetnja "neutralizirana" nakon pucnjave.

Zločin iz mržnje?

Policija zasad smatra pucnjavu u Islamskom centru u ponedjeljak zločinom iz mržnje, prema riječima načelnika policije San Diega Scotta Wahla.

"Zbog lokacije Islamskog centra, ovo smatramo zločinom iz mržnje sve dok to više nije“, rekao je Wahl.

Šef policije rekao je da će njegov odjel blisko surađivati ​​s FBI-jem "kako bi se osiguralo da uskladimo sve resurse koji su nam potrebni za ovu istragu".

Građani su prijavili više pucnjeva u džamiji koja se nalazi oko 14 kilometara sjeverno od centra San Diega, a policija je objavila da je situacija na mjestu događaja "i dalje aktivna, ali pod kontrolom".

Islamski centar je najveća džamija u okrugu San Diego, a u sklopu kompleksa nalazi se i škola Al Rashid, koja nudi tečajeve arapskog jezika, islamskih studija i Kurana.

Televizijske snimke iz zraka pokazale su više od deset djece kako se drže za ruke dok ih izvode s parkirališta centra okruženog brojnim policijskim vozilima.

Ured kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma objavio je da je guverner upoznat sa situacijom.

"Zahvalni smo hitnim službama na terenu koje rade na zaštiti zajednice i pozivamo sve da slijede upute lokalnih vlasti", objavio je njegov ured na društvenoj mreži X.