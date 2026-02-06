Uhvaćen jedan od FBI-jevih najtraženijih terorista: Odala ga je rečenica na prsima

Daniel Andreas San Diego (47), čovjek koji se više od dva desetljeća nalazio na listi najtraženijih terorista FBI-a, bit će izručen SAD-u nakon što je spektakularno uhićen u zabiti Walesa. Sudac u Londonu u petak je presudio da nema prepreka za njegovo izručenje.

San Diego je optužen za dva bombaška napada u okolici San Francisca 2003. godine, a odgovornost za te napade preuzela je radikalna skupina za prava životinja.

Njegov bijeg trajao je nevjerojatnih 20 godina, sve dok ga policija u studenom 2024. nije locirala u ruralnom dijelu Sjevernog Walesa. Tamo je živio u šumovitoj osami pod lažnim identitetom kao Danny Webb, piše Sky News.

Foto: Fbi

Odala ga rečenica na prsima

Iako je godinama uspješno mijenjao identitet, jedna ga je stvar razotkrila. Ključni dokaz bila je prepoznatljiva rečenica na njegovima prsima s natpisom 'potrebna je samo iskra' ('It only takes a spark').

San Diego je 2009. godine postao prvi domaći terorist koji je uvršten na FBI-jevu listu najtraženijih, rame uz rame s imenima poput Osame bin Ladena.

Foto: Fbi

Prijeti mu 90 godina zatvora

Njegovi odvjetnici borili su se protiv izručenja, tvrdeći da mu u SAD-u prijeti kazna od 90 godina zatvora.

Između ostalog, pokušali su uvjeriti sud da San Diego neće imati pravedno suđenje u Americi pod administracijom Donalda Trumpa, tvrdeći da je Ministarstvo pravosuđa pod izravnim utjecajem politike.

Ipak, sudac je odbacio te tvrdnje, a konačnu odluku o izručenju donijet će britanski ministar unutarnjih poslova, što se smatra formalnošću.

Bombaški napadi

San Diega se tereti za dva bombaška napada iz 2003. godine. Prvi se napad dogodio u biotehnološkoj korporaciji Chiron, gdje su dvije bombe eksplodirale u razmaku od sat vremena. Drugi napad bio je usmjeren na tvrtku Shaklee, gdje je eksplodirala bomba napunjena čavlima.

Iako nitko nije ozlijeđen, vlasti tvrde da su bombe bile dizajnirane tako da naštete hitnim službama koje prve stignu na teren. Napade je izvela skupina "Revolutionary Cells-Animal Liberation Brigade" zbog povezanosti tih napadnutih tvrtki s laboratorijima koji vrše pokuse na životinjama.

Dugogodišnji bijeg

San Diego je nestao 6. listopada 2003. godine, praktički pred nosom agenata FBI-a koji su ga držali pod nadzorom u San Franciscu. Jednostavno je ušao u stanicu javnog prijevoza i od tada mu se izgubio svaki trag. Za informacije o njemu bila je raspisana nagrada od 250.000 dolara.

FBI ga opisuje kao iskusnog računalnog stručnjaka i vegana koji je sa sobom uvijek nosio pištolj. Nakon dva desetljeća skrivanja u velškim šumama, konačno će se suočiti s američkim pravosuđem.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump objavio video u kojem FBI uhićuje Baracka Obamu