Izrael napao Iran, odjekuju eksplozije: Potvrđeno da u napadu sudjeluje i SAD

Izrael je u subotu rano ujutro pokrenuo napad na Iran. Diljem Teherana odjekuju eksplozije. Istovremeno, u Izraelu odjekuju sirene jer se zemlja sprema na iransku odmazdu. Potvrđeno je da u napadu na Iran sudjeluje i SAD.

Izrael pokrenuo napad na Iran

Diljem Teherana odjekuju eksplozije

U napadima na Iran sudjeluje i SAD

Trump je jučer upozoravao da se nekad treba primijeniti sila

Izrael oglasio sirene zbog straha od odmazde

Najnovije informacije:

Prve snimke napada na Iran

LIVE: Explosions heard in Tehran as Israel launches attack against Iran https://t.co/sSTcZlrWUq — TRT World (@trtworld) February 28, 2026

Vrhovni vođa nije u Teheranu

8.09 - Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei nije u Teheranu, izjavio je iranski dužnosnik za Reuters, te je prebačen na sigurnu lokaciju. Ranije je Associated Press izvijestio da se napad u glavnom gradu dogodio u blizini Hamneijevih ureda.

Pokrenut 'preventivni' napad

7.35 - Izrael je pokrenuo preventivni napad na Iran, rekao je ministar obrane Israel Katz. Istovremeno, svjedoci iz Teherana izvještavaju o eksplozijama koje se čuju u gradu. Iranski mediji prenose da se čuju eksplozije u glavnom iranskog gradu Teheranu i da se vide dva stupa crnog dima.

Napad, koji je uslijedio nakon što su se Izrael i Iran u lipnju upustili u 12-dnevni zračni rat, odvija se nakon ponovljenih američko-izraelskih upozorenja da će ponovno napasti ako Iran nastavi s nuklearnim i balističkim raketnim programima.

Američki dužnosnik potvrdio je za New York Times da su američki napadi na Iran u tijeku.

Associated Press također izvještava da SAD sudjeluje u izraelskim napadima na Iran.

Izraelski dužnosnik obrane također je rekao novinskoj agenciji Reuters da je jutrošnja operacija koordinirana sa SAD-om.

Izrael Katz proglasio je izvanredno stanje i opisao napad kao "kako bi se uklonile prijetnje", izvještava novinska agencija Reuters.

Iranska državna televizija potvrdila je eksploziju bez davanja više detalja.

Sirene su se također oglasile diljem Izraela, što je vojska te zemlje rekla da je "proaktivno upozorenje kako bi se javnost pripremila na mogućnost lansiranja projektila prema državi Izrael".

Izrael strahuje od odmazde

Izraelske obrambene snage upozoravaju na 'mogućnost lansiranja projektila' od strane Irana

Izraelske obrambene snage izjavile su da su se sirene oglasile diljem zemlje u posljednjih nekoliko minuta, "s unaprijed poslanim upozorenjem izravno mobilnim uređajima da ostanu u blizini zaštićenih prostora".

"Ovo je proaktivno upozorenje kako bi se javnost pripremila na mogućnost lansiranja projektila prema Državi Izrael", dodaju.

"IDF naglašava da se od javnosti traži da ostane u blizini zaštićenih prostora."

Nakon što je ministar obrane Israel Katz najavio preventivni napad zemlje na Iran, Izraelske obrambene snage objavile su "zabranu obrazovnih aktivnosti, okupljanja i radnih mjesta". Vojska je izjavila da su "bitni sektori" bili izuzeti.

Izraelsko ministarstvo obrane u subotu je objavilo da je Izrael pokrenuo "preventivni napad" na Iran, a iranski mediji izvještavaju da su dronovi pogodili ciljeve u Teheranu, prenose svjetske agencije.

Trump je upozorio da je ponekad potrebna sila

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da nije sretan s Iranom i da želi dogovoriti sporazum s Teheranom, no upozorio je da se ponekad mora upotrijebiti sila.

Trump, obraćajući se novinarima dok je napuštao Bijelu kuću na putu prema Teksasu, rekao je da Iran nije spreman odreći se nuklearnog oružja, kako zahtijeva SAD.

Izjavu je dao jedan dan nakon pregovora između posebnog američkog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera te iranskih dužnosnika u Ženevi koji nisu završili sporazumom.

Nagomilana američka vojska u regiji čeka Trumpovu moguću naredbu. Na pitanje o potencijalnoj upotrebi sile, Trump je odgovorio da Sjedinjene Države imaju najveću vojsku na svijetu.

"Volio bih ne upotrijebiti je, no ponekad to morate učiniti", rekao je.

"Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, a oni ne izgovaraju te zlatne riječi", rekao je Trump. Nagomilana američka vojska u regiji čeka Trumpovu moguću naredbu.

Iran je upozorio da će uzvratiti

SAD i Iran obnovili su pregovore u veljači u nastojanju da diplomatskim putem riješe višedesetljetni spor i spriječe prijetnju vojnog sukoba koji bi mogao destabilizirati regiju.

Izrael inzistira na tome da svaki američki sporazum s Iranom mora uključivati ​​uklanjanje teheranske nuklearne infrastrukture, a ne samo zaustavljanje procesa obogaćivanja, te je lobirao kod Washingtona da u razgovore uključi ograničenja iranskog raketnog programa. Iran je rekao da je spreman razgovarati o ograničenjima svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali je isključio povezivanje problema s raketama. Teheran je također rekao da će se braniti od bilo kakvog napada.

Upozorio je susjedne zemlje u kojima se nalaze američke trupe da će uzvratiti američkim bazama ako Washington napadne Iran.

Teheran niječe da razvija atomsku bombu

U lipnju se SAD pridružio izraelskoj vojnoj kampanji protiv iranskih nuklearnih postrojenja, u najizravnijoj američkoj vojnoj akciji ikada protiv Islamske Republike. Teheran je uzvratio lansiranjem projektila prema američkoj zračnoj bazi Al Udeid u Kataru, najvećoj na Bliskom istoku.

Zapadne sile upozorile su da iranski projekt balističkih projektila ugrožava regionalnu stabilnost i da bi mogao nositi nuklearno oružje ako se razvije. Teheran niječe da razvija atomske bombe. Izraelska vojska u subotu je objavila da se zabranjuje rad školskih ustanova i okupljanja nakon što je Izrael pokrenuo napad na Iran.