Prve snimke brutalnog udara na Iran: Gusti dim iznad glavnog grada, Trump potvrdio napad

Izrael je u subotu rano ujutro pokrenuo napad na Iran. Zbog straha od iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima, izraelska je vlada proglasila izvanredno stanje. Društvenim mrežama ubrzo su se proširile prve snimke napada. Na snimkama se vidi gusti sivi dim koji se širi iranskim nebom.

گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از 'شنیده شدن صدای چند انفجار و دیده شدن دود در #تهران، شنبه ۹ اسفند'#Iran #Tehran pic.twitter.com/tIk5yAITCA — Vahid Online (@Vahid) February 28, 2026

Kako javljaju iranski mediji, u glavnom gradu Teheranu odjeknule su najmanje tri eksplozije. Prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji Fars, udari su, osim u Teheranu, zabilježeni i u Isfahanu, Qomu, Karadžu te Kermanšahu.

EEUU e "Israel" han bombardeado en el último año a Gaza, Líbano, Irán, Venezuela, Yemen, Siria, Irak, Somalia, Nigeria, Qatar... han atacado más de 10 países en menos de 14 meses, hoy toca Teherán.



Pero te dicen que estos genocidas imperialistas son los buenos de la película, no… pic.twitter.com/UBR4Mm5lLL — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) February 28, 2026

Let the world know that we did not start this war pic.twitter.com/9G3vbJYw1D — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u osmominutnom videozapisu na svojoj društvenoj mreži Truth Social da su Sjedinjene Američke Države pokrenule udare na Iran.

Napad je koordiniran sa SAD-om, potvrdio je neimenovani izraelski obrambeni dužnosnik za Reuters. Dodao je kako je operacija planirana mjesecima, dok je odluka o datumu napada donesena prije nekoliko tjedana.

LIVE: Explosions heard in Tehran as Israel launches attack against Iran https://t.co/sSTcZlrWUq — TRT World (@trtworld) February 28, 2026

