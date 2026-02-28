Prve snimke brutalnog udara na Iran: Gusti dim iznad glavnog grada, Trump potvrdio napad
Društvenim mrežama šire se prve snimke napada
Izrael je u subotu rano ujutro pokrenuo napad na Iran. Zbog straha od iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima, izraelska je vlada proglasila izvanredno stanje. Društvenim mrežama ubrzo su se proširile prve snimke napada. Na snimkama se vidi gusti sivi dim koji se širi iranskim nebom.
Kako javljaju iranski mediji, u glavnom gradu Teheranu odjeknule su najmanje tri eksplozije. Prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji Fars, udari su, osim u Teheranu, zabilježeni i u Isfahanu, Qomu, Karadžu te Kermanšahu.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u osmominutnom videozapisu na svojoj društvenoj mreži Truth Social da su Sjedinjene Američke Države pokrenule udare na Iran.
Napad je koordiniran sa SAD-om, potvrdio je neimenovani izraelski obrambeni dužnosnik za Reuters. Dodao je kako je operacija planirana mjesecima, dok je odluka o datumu napada donesena prije nekoliko tjedana.
