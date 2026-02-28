Netanyahu najavio kraj iranskog režima, oglasio se Trump: 'Čas vaše slobode je blizu...'

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su Sjedinjene Države pokrenule udare na Iran u videu dugom osam minuta koji je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, ali i na X-u.

Rekao je da Teheranove "prijeteće aktivnosti izravno ugrožavaju Sjedinjene Države, njihove trupe, njihove baze u inozemstvu i njihove saveznike diljem svijeta".

"47 godina", dodaje Trump, "iranski režim skandirao je 'Smrt Americi' i vodio beskrajnu kampanju krvoprolića." Spominje krizu američkog veleposlanstva iz 1979. i 1981., gdje je 66 talaca držano 444 dana, kao i druge incidente s Teheranom.

"Kad završimo, preuzmite svoju vladu"

"To je bio masovni teror i nećemo to više trpjeti", dodao je. U videu tvrdi da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program i razvijao rakete dugog dometa. Najavio je da će "uništiti njihove projektile" i "uništavati njihovu mornaricu". Tvrdi kako su koraci poduzeti da bi se izbjegle žrtve, "Amerikanci bi mogli biti izgubljeni".

Poručio je Islamskoj revolucionarnoj gardi da "položi oružje" ili se "suoči sa sigurnom smrću". Obraćajući se iranskom narodu, Trump kaže da je "čas njihove slobode blizu" i upozorava ih da će "bombe padati posvuda".

"Kad završimo, preuzmite svoju vladu, bit će vaša", dodaje.

"Ovo će vjerojatno biti vaša jedina prilika generacijama. Godinama ste tražili američku pomoć, ali je nikada niste dobili.

"Nijedan predsjednik nije bio spreman učiniti ono što sam ja spreman učiniti večeras."

Netanyahu zahvalio velikom prijatelju

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u svojem je obraćanju potvrdio da su Izrael i SAD proveli operaciju s ciljem "uklanjanja egzistencijalne prijetnje koju predstavlja teroristički režim u Iranu".

Netanyahu je zahvalio velikom prijatelju Izraela, predsjedniku Trumpu, na njegovu povijesnom vodstvu, piše Sky News.

"Već 47 godina ajatolahov režim uzvikuje 'Smrt Izraelu' i 'Smrt Americi'. Prolijevao je našu krv, ubijao brojne Amerikance i masakrirao vlastiti narod. Ovaj ubojiti teroristički režim ne smije biti naoružan nuklearnim oružjem koje bi mu omogućilo da ugrozi cijelo čovječanstvo", poručio je.

Istaknuo je kako će zajedničko djelovanje Izraela i SAD-a stvoriti uvjete da hrabri iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke. "Došlo je vrijeme da svi dijelovi iranskog naroda – Perzijanci, Kurdi, Azeri, Beludži i Ahvazi – zbace jaram tiranije i ostvare slobodan i miran Iran", rekao je Netanyahu.

"U nadolazećim danima, u operaciji 'Lavlja rika', od svih nas zahtijevat će se izdržljivost i snaga duha. Zajedno ćemo stajati, zajedno ćemo se boriti i zajedno ćemo osigurati vječnost Izraela", zaključio je.

