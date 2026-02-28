Potresna poruka žrtvama: 'Spasite sebe i djecu, nitko ne zaslužuje živjeti na taj način'

Obiteljski sporovi, razvodi, nasilje. Teme o kojima se često govori, ali rijetko do kraja razumije koliko duboko pogađaju – osobito djecu. U novoj epizodi podcasta Offline Net.hr-a Ivana Ivanda Rožić ugostila je odvjetnicu Unu Zečević Šeparović koja otvoreno govori o onome što svakodnevno vidi u sudnici. I s kakvim se problemima suočava.

"To su sve jako različite situacije. Nekad je potreban stručnjak da vidi što se događa, nekad se to odmah vidi. Ali jako je teško jer se roditelji izgube u cijelom postupku – i onda utječu na dijete", kaže.

Djeca, ističe, često pokušavaju zadovoljiti roditelja pod čijim su pritiskom. "Dijete osjeća taj pritisak i ponekad kaže nešto što zapravo ne želi. Samo da ne bi iznevjerilo tog roditelja. A to isto nije dobro. U tim postupcima djeca su izložena pritiscima sa svih strana."

Foto: Goran Horvatinec

'Najviše me nervira – dužina postupaka'

Na pitanje što bi promijenila u obiteljskim predmetima, odgovara bez zadrške: 'Dužina tih postupaka. Voljela bih da naglasak bude isključivo na onome što je dobro za dijete, a ne na tome da se stranke ‘dogovore’ samo da bi postupak bio lakši ili brži.'

Dodaje kako se previše tolerira manipulacija.

"Dozvoljava se jako puno toga da se manipulira i izigrava i sud i ostale sudionike. Puno se dozvoljava strankama kojima očito nije najbolji interes djeteta u vidu, nego neki njihov cilj. Tu treba biti brz i jasan – a ne tolerirati raznorazne igre", kazala je odvjetnica.

Život izvan sudnice

"Kad sam počela raditi, više su me pogađale stvari. S vremenom se naučiš nositi s tim. Ali kad su djeca godište moje djece… onda se poistovjetiš. Zapitaš se – što bi bilo da je to moje dijete", navodi.

I dodaje: 'Nismo roboti. Nastojim zadržati objektivnost i ne nositi to doma, ali ne možeš u ovim predmetima ostati imun. To su ljudske sudbine.'

Poseban dio razgovora bio je posvećen – mobitelima.

Foto: Goran Horvatinec

Zabrana društvenih mreža

Sve češće, kaže, konflikti među djecom, ali i među roditeljima, počinju ili eskaliraju upravo na društvenim mrežama. U sudnicama se pojavljuju poruke, screenshotovi, snimke, prijetnje.

"Roditelji često uopće nemaju uvid što im djeca rade na mobitelima. A to je cijeli jedan paralelni svijet“, upozorava.

Smatra da je pritisak koji djeca danas doživljavaju online ogroman – od vršnjačkog nasilja do uspoređivanja i javnog sramoćenja.

"Neka djeca uopće ne pokazuju da im je loše. Drže to u sebi. A onda u jednom trenutku – sve pukne", govori. Zato je, kaže, jasnog stava: 'Ja sam za zabranu društvenih mreža do određene godine. Djeca jednostavno nisu emocionalno zrela nositi se s tim pritiscima.'

Naglašava da to nije pitanje kontrole, nego zaštite. "Roditelji moraju biti uključeni. Ne možemo djeci dati mobitel kao zamjenu za vrijeme i pažnju, a onda se čuditi kad nastanu problemi", navodi odvjetnica.

Alarmantne brojke

Govoreći o nasilju, naglašava da su djeca najčešće najveće žrtve.

"Brojke su alarmantne. To je znak za uzbunu. Ali nažalost, svaki put kad se dogodi novi slučaj, nešto se pokrene – pa onda sve utihne", govori.

Smatra da živimo u društvu koje još uvijek nije ravnopravno.

"Mi i dalje živimo u patrijarhalnom društvu. Žene često nisu ravnopravne, financijski su ovisne. U malim sredinama je sramota razvesti se. A danas se razvede svaki drugi brak. Sve je to plodno tlo da žene ostaju u krugu nasilja, umjesto da iz njega izađu", uvjerena je Una Zečević Šeparović.

Foto: Goran Horvatinec

Psihičko nasilje - nevidljivo, ali razorno

Posebno ističe problem psihičkog nasilja.

"Imam osjećaj da dosta ljudi psihičko nasilje uopće ne smatra nasiljem. Kažu – pa nije te udario. A psihičko nasilje često može biti gore, ako traje godinama i utječe na tvoje poimanje sebe i mentalno zdravlje", navodi.

Za razliku od fizičkog nasilja, koje ostavlja tragove i medicinsku dokumentaciju, psihičko je puno teže dokazati.

"Fizičko imaš dokumentirano. Ovo – puno teže", govori odvjetnica. Na kraju razgovora, poruka je bila jasna.

"Na žrtvi je da odluči trenutak. Ali mislim da je uvijek dobro izaći iz kruga nasilja – spasiti i sebe i djecu, i fizičkog i psihičkog maltretiranja", navodi odvjetnica.

Savjetuje da se potraži pomoć i naglašava: 'Obavezno pronađite pravnu pomoć. Žrtve bez pravne pomoći u postupku nemaju izgleda. To stvarno iskonski smatram'.

I zaključuje snažnom rečenicom: 'Nitko nije dužan i nitko ne zaslužuje živjeti na taj način.'

Ako dijete mora birati stranu – već smo zakazali. A ako dijete odrasta bez granica u digitalnom svijetu – rizik je jednako stvaran.