Spektakl u Slavonskom Brodu: Đurić si olakšao i ublažio gušenje Gruzijca

SUKOB GENERACIJA /

Još jedno sjajno i dugotrajno gušenje. Nakon borbe između Jovana Marjanovića i Simeona Karslidisa, gdje je grčki borac gušio Srbina, slična se stvar dogodila i u borbi između Frana Luke Đurića i "kolege njegova oca" Bonda Kikadzea.

Dugo je gruzijski borac imao Đurića u zahvatu, ali je hrvatski borac uspio sve to izdržati sjajnim pozicioniranjem. Što reći nego nastavak FNC spektakla u Slavonskom Brodu.