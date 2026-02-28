FREEMAIL
SUKOB GENERACIJA /

Spektakl u Slavonskom Brodu: Đurić si olakšao i ublažio gušenje Gruzijca

Još jedno sjajno i dugotrajno gušenje. Nakon borbe između Jovana Marjanovića i Simeona Karslidisa, gdje je grčki borac gušio Srbina, slična se stvar dogodila i u borbi između Frana Luke Đurića i "kolege njegova oca" Bonda Kikadzea.

Dugo je gruzijski borac imao Đurića u zahvatu, ali je hrvatski borac uspio sve to izdržati sjajnim pozicioniranjem. Što reći nego nastavak FNC spektakla u Slavonskom Brodu.

28.2.2026.
23:09
Sportski.net
Fnc 28Fran Luka ĐurićFnc
