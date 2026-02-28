Kakav slam Ančića: Podigao protivnika, ali i cijelu publiku na noge

NET I VOYO /
FNC spektakl konačno odvija se u Slavonskom Brodu. Nakon uspješne epizode u njemačkom Münchenu, FNC 28 donio je vrhunski MMA program u Slavoniju.
Četvrta borba večeri: Marko Ančić (Hrvatska) - Ahmad Tahaha Sadiqpour (Njemačka) – perolaka kategorija - Ančić pobijedio ambarom u posljednjoj sekundi prve runde.
Ančić je u prvoj rundi podigao svog protivnika i zakucao ga na tlo za veliko oduševljenje u publici.