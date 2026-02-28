FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RENESANSA /

Hrvatska opet diše košarku: U rasprodanom Draženovom domu pao svjetski i europski prvak

Hrvatska košarkaška reprezentacija jučer je, na krilima Darija Šarića i Marija Hezonje, srušila europskog i svjetskog prvaka Njemačku. Bila je to čak treća pobjeda u isto toliko utakmica u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, na koje se Hrvatska nije kvalificirala od 2014.

Koga kao najzaslužnijeg za pobjedu vidi bivši reprezentativac Franjo Arapović, a koga izbornik Tomislav Mijatović, pogledajte u prilogu Kristine Livaja na vrhu teksta.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.2.2026.
20:34
Sportski.net
Hrvatska Košarkaška ReprezentacijaNjemačka Košarkaška ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo U Košarci
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx