Hrvatska opet diše košarku: U rasprodanom Draženovom domu pao svjetski i europski prvak

Hrvatska košarkaška reprezentacija jučer je, na krilima Darija Šarića i Marija Hezonje, srušila europskog i svjetskog prvaka Njemačku. Bila je to čak treća pobjeda u isto toliko utakmica u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, na koje se Hrvatska nije kvalificirala od 2014.

Koga kao najzaslužnijeg za pobjedu vidi bivši reprezentativac Franjo Arapović, a koga izbornik Tomislav Mijatović, pogledajte u prilogu Kristine Livaja na vrhu teksta.