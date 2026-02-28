Brutalan prekršaj zapalio NBA parket, nastao kaos kakav se rijetko viđa

Nikola Jokić poznat je po smirenosti i gotovo hladnokrvnom pristupu igri, no sinoćnja utakmica protiv Oklahoma City Thundera pokazala je njegovo potpuno drugačije lice. Jedan nesportski potez bio je dovoljan da zapali parket i izazove pravu gužvu.

Sve je počelo u trenutku kada je Jokić krenuo u prodor. U namjeri da ga zaustavi, Luguentz Dort mu je ušao u putanju kretanja i kontaktom kukom srušio srpskog centra. Potez je odmah izazvao burnu reakciju. Jokić je skočio na noge i vidno iznerviran krenuo prema protivniku, dok su suigrači i igrači Thundera pokušavali spriječiti daljnju eskalaciju.

U svega nekoliko sekundi na terenu je zavladala nervoza, a sudci su morali reagirati i smiriti situaciju. Nakon pregleda snimke, odluka je bila jasna, Dort je isključen zbog nesportskog prekršaja, dok je Jokić zaradio tehničku pogrešku. Dodatnu tehničku dobio je i Jaylin Williams, koji se uključio u naguravanje.

Eskalaciju pogledajte OVDJE

Incident je dodatno podigao tenzije u već ionako napetoj utakmici. Denver Nuggets bolje su otvorili susret i prvu četvrtinu riješili u svoju korist, a na odmor su otišli s prednošću 59:50. Ipak, u nastavku je uslijedio pad koncentracije, što je domaća momčad iskoristila i izborila produžetak.

U dodatnih pet minuta Oklahoma je bila konkretnija. Postigli su prvih pet poena u produžetku i na kraju slavili 127:121, zadržavši važnu prednost u borbi Zapadne konferencije.

Unatoč porazu, Jokić je ponovno bio na visini zadatka. Susret je završio s 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija, a upravo je njegov koš 38 sekundi prije kraja regularnog dijela donio produžetak Denveru. Jamal Murray ubacio je 39 poena i držao Nuggetse u igri do samog kraja.

Na drugoj strani briljirao je aktualni MVP Shai Gilgeous-Alexander s 36 poena za nešto manje od 34 minute na parketu, premda u produžetku nije ulazio u igru.

