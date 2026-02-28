FREEMAIL
TRAGEDIJA /

Preminuo mladić (17) kojega je u Splitu udario vlak

Preminuo mladić (17) kojega je u Splitu udario vlak
Foto: Pixsell/PIXSELL

Mladić je nastradao sinoć oko 20 sati. Hitnoj medicinskoj pomoći pomagalo je sedam vatrogasaca s tri vozila

28.2.2026.
10:56
Hina
Pixsell/PIXSELL
Mladić (17) kojega je u tunelu na glavnom Željezničkom kolodvoru u Splitu, u petak navečer udario vlak i koji je tom prilikom zadobio višestruke teške tjelesne ozljede opasne po život, umro je sinoć u KBC Split, doznaje se iz bolnice.

Mladić je nastradao sinoć oko 20 sati. Hitnoj medicinskoj pomoći pomagalo je sedam vatrogasaca s tri vozila koji su nesretnog mladića izvlačili s mjesta stradavanja.

Kolima Hitne medicinske pomoći je prebačen u KBC Split gdje su tamošnji liječnici napravili sve kako bi mu spasili život, no zadobio je višestruke teške tjelesne ozljede.

Policija je obavila očevid kako bi utvrdila zbog čega je došlo do obaranja pješaka u tunelu željezničkog kolodvora.

Nakon nesreće je željeznički promet bio zaustavljen.

