NESREĆA U POŽEGI /

Vozačica (72) na zebri udarila pješakinju (29), žena lakše ozlijeđena

Vozačica (72) na zebri udarila pješakinju (29), žena lakše ozlijeđena
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 72-godišnjakinje slijedi prekršajni nalog

28.2.2026.
12:50
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
U Požegi je u petak oko 16.40 sati došlo do prometne nesreće u kojoj je lakše ozlijeđena 29-godišnja pješakinja. Nesreća se dogodila na Trgu Svetog Trojstva kada je na ženu, dok je prelazila cestu na pješačkom prijelazu naletjela 72-godišnja vozačica osobnog automobila, piše Policijska uprava požeško-slavonska.

Kako navodi policija, vozačica se obilježenom pješačkom prijelazu nije približavala sigurnom brzinom te je prednjim dijelom automobila udarila pješakinju. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 72-godišnjakinje slijedi prekršajni nalog.

Policijska uprava požeško-slavonska izvijestila je i o tri prometne nesreće s materijalnom štetom koje su se dogodile tijekom protekla 24 sata. Jedna se dogodila u Pleternici, druga u Požegi, a treća u Gradcu.

