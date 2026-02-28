Vozačica (72) na zebri udarila pješakinju (29), žena lakše ozlijeđena

U Požegi je u petak oko 16.40 sati došlo do prometne nesreće u kojoj je lakše ozlijeđena 29-godišnja pješakinja. Nesreća se dogodila na Trgu Svetog Trojstva kada je na ženu, dok je prelazila cestu na pješačkom prijelazu naletjela 72-godišnja vozačica osobnog automobila, piše Policijska uprava požeško-slavonska.

Kako navodi policija, vozačica se obilježenom pješačkom prijelazu nije približavala sigurnom brzinom te je prednjim dijelom automobila udarila pješakinju. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 72-godišnjakinje slijedi prekršajni nalog.

Policijska uprava požeško-slavonska izvijestila je i o tri prometne nesreće s materijalnom štetom koje su se dogodile tijekom protekla 24 sata. Jedna se dogodila u Pleternici, druga u Požegi, a treća u Gradcu.

