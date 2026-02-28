FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BAROKANJE /

Pogledajte sastave: Hajduk na neugodnom gostovanju, a navijači traže samo jedno

Pogledajte sastave: Hajduk na neugodnom gostovanju, a navijači traže samo jedno
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Varaždin - Hajduk pratite na portalu Net.hr

author_image
Sportski.net
Svi članci autora >
28.2.2026.
15:38
Ivana Ivanovic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sezona 2025./2026. ulazi u svoju završnu trećinu, a pred Hajdukom su tri ključne utakmice koje će biti odlučujuće za njegovu borbu za trofeje. Varaždin protiv Hajduka na svom terenu igra nakon teškog poraza od Dinama 4-0 prije šest dana pa će nogometaši Nikole Šafarića tražiti iskupljenje, odnosno ispiranje gorkog okusa. Hajduk, pak, gostovanje u Varaždinu dočekuje nakon pobjede u Jadranskom derbiju na Poljudu protiv Rijeke 1-0. 

HNL, 24. kolo
28. 02. 2026.
17:45
0
Varaždin
 
:
0
Hajduk
 

VARAŽDIN: Zelenika - Posinković, Mladenovski, Lesjak, Boršić - Mamić, Duvnjak - Canjuga, Latković, Tavares - Mamut

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Standings provided by Sofascore

UŽIVO

- Stigli su i sastavi! Kod Hajduka je Marešić, čini se, vrlo brzo dohvatio prvu postavu, a na dulje vrijeme će izgleda Šarlija na klupu. Krovinović je isto na klupi, a počinje Pajaziti. Krovinovića naime muči problem s aduktorom koji se pojavio još prije susreta s Rijekom. Iako je tada stisnuo zube i zaigrao, bol nije u potpunosti nestala. Šafarić je pak s druge strane iznenadio s Canjugom. 

NAJAVA

Susreti s Varaždinom i Dinamom u ligi, te četvrtfinale Hrvatskog kupa protiv Rijeke, bit će ključni za procjenu stvarnog potencijala momčadi pod vodstvom trenera Gonzala Garcije. Navijači, naravno, očekuju tri pobjede, smanjenje zaostatka za Dinamom na dva boda ili manje te plasman u polufinale Kupa. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek gost je podcastu Net.hr-a Maksanov korner: 'Dinamo treba 11 'mangupa' poput Stojkovića, a Rijeka će morati paziti u ključnoj stvari'

HnlHajdukVaraždinNogomet
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx