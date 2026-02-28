Pogledajte sastave: Hajduk na neugodnom gostovanju, a navijači traže samo jedno

Sezona 2025./2026. ulazi u svoju završnu trećinu, a pred Hajdukom su tri ključne utakmice koje će biti odlučujuće za njegovu borbu za trofeje. Varaždin protiv Hajduka na svom terenu igra nakon teškog poraza od Dinama 4-0 prije šest dana pa će nogometaši Nikole Šafarića tražiti iskupljenje, odnosno ispiranje gorkog okusa. Hajduk, pak, gostovanje u Varaždinu dočekuje nakon pobjede u Jadranskom derbiju na Poljudu protiv Rijeke 1-0.

HNL, 24. kolo 0 Varaždin : 0 Hajduk

VARAŽDIN: Zelenika - Posinković, Mladenovski, Lesjak, Boršić - Mamić, Duvnjak - Canjuga, Latković, Tavares - Mamut

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

- Stigli su i sastavi! Kod Hajduka je Marešić, čini se, vrlo brzo dohvatio prvu postavu, a na dulje vrijeme će izgleda Šarlija na klupu. Krovinović je isto na klupi, a počinje Pajaziti. Krovinovića naime muči problem s aduktorom koji se pojavio još prije susreta s Rijekom. Iako je tada stisnuo zube i zaigrao, bol nije u potpunosti nestala. Šafarić je pak s druge strane iznenadio s Canjugom.

NAJAVA

Susreti s Varaždinom i Dinamom u ligi, te četvrtfinale Hrvatskog kupa protiv Rijeke, bit će ključni za procjenu stvarnog potencijala momčadi pod vodstvom trenera Gonzala Garcije. Navijači, naravno, očekuju tri pobjede, smanjenje zaostatka za Dinamom na dva boda ili manje te plasman u polufinale Kupa.

