Poznati hrvatski golman u sudačkoj nadoknadi zabio golčinu iz voleja, pogledajte majstoriju
Ne viđa se često da golmani zabijaju, a pogotovo ne ovakve golove
Ivan Šušak, 28-godišnji hrvatski vratar koji je četiri godine branio za Slaven Belupo, postigao je spektakularan pogodak u Singapuru, gdje od ove sezone igra za Lion City Sailors.
Šušak je u sudačkoj nadoknadi otišao u suparnički šenaesterac skočiti na ubacivanje iz kornera, a lota je stigla do njega i on je pogodio sjajan volej te zabio za izjednačenje svojih Lion City Salorsa protiv Albirex Niigate. Utakmica je ubrzo završena rezultatom 1:1.
Pogodak možete pogledati OVDJE.
Šušak je u Slaven Belupu, za kojega je igrao od 2021. do 2025., bio jedan od najboljih golmana u HNL-u. U karijeri je igrao i za Sesvete, Trnje, Dugo Selo, Zagorec Krapinu, Dynamo České Budějovice, Rudeš i Maribor.
