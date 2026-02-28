Poznati hrvatski golman u sudačkoj nadoknadi zabio golčinu iz voleja, pogledajte majstoriju

Ivan Šušak, 28-godišnji hrvatski vratar koji je četiri godine branio za Slaven Belupo, postigao je spektakularan pogodak u Singapuru, gdje od ove sezone igra za Lion City Sailors.

Šušak je u sudačkoj nadoknadi otišao u suparnički šenaesterac skočiti na ubacivanje iz kornera, a lota je stigla do njega i on je pogodio sjajan volej te zabio za izjednačenje svojih Lion City Salorsa protiv Albirex Niigate. Utakmica je ubrzo završena rezultatom 1:1.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Šušak je u Slaven Belupu, za kojega je igrao od 2021. do 2025., bio jedan od najboljih golmana u HNL-u. U karijeri je igrao i za Sesvete, Trnje, Dugo Selo, Zagorec Krapinu, Dynamo České Budějovice, Rudeš i Maribor.

