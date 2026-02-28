Legenda otkrila kako FNC spektakle gledati tri mjeseca besplatno: Ništa više neće biti isto

Hrvoje Sep, profesionalni boksač, borilački komentator i sukomentator na Voyo platformi gostovao je u popularnom podcastu Maksanov korner na portalu Net.hr, gdje je pričao o FNC 28 eventu u subotu u Slavonskom Brodu, ali i o fenomenu rasta domaće borilačke scene. Tom je prilikom otkrio i detalje o posebnoj ponudi streaming platforme Voyo, koja vjernim pratiteljima nudi jedinstvenu priliku za uštedu.

FNC raste, borbe su brutalnije, a Voyo je jedino mjesto gdje to možeš gledati iduće dvije godine. Pretplata nije trošak, nego ulaznica koja vrijedi 365 dana.

Posebna pogodnost za vjerne fanove

Tijekom razgovora, voditelj je spomenuo novu akciju platforme Voyo, koja je postala dom borilačkih sportova u regiji. Riječ je o ponudi koja omogućuje gledateljima da osiguraju pristup svim FNC spektaklima i ostalom sadržaju tijekom cijele godine, ali uz značajnu uštedu. Naime, uz kupnju godišnje pretplate, korisnici dobivaju čak tri mjeseca gledanja potpuno besplatno.

Gledaj 12 mjeseci FNC spektakla, plati samo 9

Foto: Net.hr

Hrvoje Sep, koji i sam redovito komentira prijenose na Voyu, potvrdio je da je upoznat s ponudom.

"Znam za to, šalju mi stalno mailove. Bilo je prije 'plati jedan mjesec, dobiješ dva', što je bilo OK. A sad je ovo, platiš godinu i dobiješ tri mjeseca gratis, odnosno platiš devet mjeseci, a gledaš dvanaest", objasnio je Sep i uz smijeh dodao:

"Čuo sam, vidio sam. Zanimljivo je, naravno, ima puno dobrog sadržaja. Pretplatnik sam, što da kažem."

Ruku pod ruku: FNC i Voyo rastu zajedno

Sep je istaknuo kako je uspjeh FNC-a usko povezan s medijskom podrškom i dostupnošću koju pruža upravo Voyo. Rast organizacije iz eventa u event postao je očit, a platforma je omogućila da taj rast vide i gledatelji izvan granica Hrvatske.

"Dobra stvar je što FNC raste iz eventa u event praktički, a Voyo ga prati u stopu. Gledatelji mogu pratiti priredbe praktički gdje god bili preko Voya, što je ključno", naglasio je Sep.

Upravo ta dostupnost daje borcima veću vidljivost, a sportu popularnost kakvu prije nije imao.

Foto: Net.hr

Promjena koja je redefinirala praćenje sporta

Nekada su sportske priredbe živjele samo u sjećanjima onih koji su bili prisutni u dvorani, no moderna tehnologija potpuno je promijenila iskustvo praćenja.

"Nekad na boksačkim mečevima ljudi bi došli, pogledali meč i o tome se samo pričalo, nije bilo videa. Sad u današnje vrijeme možeš doći i pogledati mečeve kad god želiš", usporedio je Sep.

Dodao je kako je najveća prednost Voya upravo rasprostranjenost.

"To omogućuje da svatko vidi mečeve, što je najbitnije u ovakvim trenucima za sportaše i promociju sporta", zaključio je Hrvoje Sep.

Partnerstvo FNC-a i platforme Voyo pokazalo se kao pun pogodak, donoseći premium borilačke priredbe u domove diljem svijeta. Aktualna ponuda godišnje pretplate samo je dodatni poticaj fanovima da se priključe i uživaju u sadržaju koji pomiče granice regionalne sportske scene.

