Tvrdnja koja će odjeknuti: 'On je najluđi borac. Iz Dubrave je i ne boji se nikoga'

U najnovijem izdanju podcasta Net.hr-a "Maksanov korner", proslavljeni hrvatski profesionalni boksač i stručni komentator na platformi Voyo Hrvoje Sep nudi iscrpnu i fascinantnu analizu nadolazećeg FNC 28 spektakla. Borilačka priredba, koja će se održati ove subote u Slavonskom Brodu (prijenos na platformi Voyo je od 19.00, a tekstualni prijenos na portalu Net.hr), rasprodana je danima unaprijed, što također svjedoči o nevjerojatnom rastu popularnosti FNC-a i zaluđenosti fanova prema najjačoj MMA promociji jugoistočne Europe. Sep secira ključne borbe, govori o psihologiji boraca te otkriva tko su po njemu favoriti, a gdje bi se mogla dogoditi najveća iznenađenja.

Fran Luka Đurić je valjda najluđi na ovom fight cardu. I ove mečeve koje je gubio, oni su njemu govorili, primjerice, taj i taj je dobar parteraš, pazi, a on je upravo onda htio u parter s takvim borcima. On dolazi iz zagrebačke Dubrave, prošao je tu jednu uličnu školu. Ne kažem da je išta loše radio, ali jednostavno ti kad odrastaš među toliko opasnih karaktera, oko sebe, izgradiš sam svoj karakter. On ga je izgradio na jedan vrlo vrlo snažan način. Ti dečki nisu kukavice. Hrvoje Sep u Maksanovom korneru.

Slavonija gori, a Voyo donosi spektakl

Činjenica da je dvorana u Slavonskom Brodu rasprodana nije nikakvo iznenađenje. Sep ističe da Slavonija inače nije regija gdje sportska događanja lako pune dvorane, ali FNC je ipak nešto posebno...

"S jedne strane je iznenađenje zbog mjesta gdje se održava, a s druge strane, kad vidimo rast FNC-a, nije nikakvo iznenađenje", pojasnio je Sep.

Veliku ulogu u tome ima i globalna dostupnost prijenosa putem Voyo platforme, koja, kako kaže Sep, raste ruku pod ruku s FNC-om i omogućuje borcima vidljivost diljem svijeta.

Sep, i sam pretplatnik, spomenuo je i posebnu pogodnost za gledatelje: godišnju pretplatu po modelu "platiš devet, a gledaš dvanaest mjeseci", što dodatno približava borilački sport široj publici. Upravo ta sinergija medijske pokrivenosti i kvalitetnih priredbi ključ je uspjeha, smatra boksački stručnjak.

Vojkovićev povratak i Sepova filozofija o porazima

Jedna od glavnih tema večeri bit će povratak Marka Bojkovića, borca koji je nakon impresivnog niza pobjeda i priča o UFC-u doživio dva uzastopna poraza. Bojković je samouvjereno najavio nokaut protiv Ukrajinca Ivana Vulchyna u prvoj rundi, no Sep nudi dublji uvid u njegovu situaciju. On smatra da je Bojković, kao i mnogi mladi talenti, možda prerano ušao u profesionalne vode.

"Volio bih vidjeti da mladi borci produže amatersku karijeru. Tamo su porazi jeftini. Možeš izgubiti deset puta zaredom i vratiti se jači. U profesionalnom sportu, kao što vidimo na primjeru Bojkovića, porazi koštaju jako puno", istaknuo je Sep.

Objasnio je kako je Bojković u zadnjem meču djelovao zakočeno, što je posljedica manjka samopouzdanja i nesigurnosti.

Duža amaterska karijera dala bi mu potrebno iskustvo, rutinu i psihološku čvrstinu za nošenje s pritiskom najveće scene.

Od teškaških divova do 'uličnih' karaktera

Sep je s velikim entuzijazmom analizirao i ostatak borbi, ističući kako je "matchmaking" napravljen tako da publici jamči neizvjesnost i atraktivne mečeve, bez "topovskog mesa".

Martin Batur u teškoj kategoriji borac je od kojeg se već dugo očekuje velika stvar, no pratile su ga nesreća s ozljedom i skupa pogreška u zadnjem meču.

"Čekamo Batura i mislim da ćemo ga dočekati. Vjerujem da je naučio na svojim greškama i da ćemo vidjeti jednog staloženog, mirnog i opasnog Batura", prognozira Sep, ali upozorava da ga čeka opasan grappler.

Za Luku Tiriela Abramovića, bivšeg skijaša, po autoru ovih redaka "najjačim skijašem s najjačim udarcem na svijetu", Sep kaže da je iznimno atraktivan i pametno agresivan borac. Upravo bi njegov meč protiv iskusnog Alsine, prema Sepovom mišljenju, mogao biti kandidat za borbu večeri i bonus od deset tisuća eura.

"Velika je razlika u iskustvu, ali Abramović pametno radi. Njegov boksački ulaz i izlaz su na jako visokoj razini."

Posebno zanimljivu priču Sep je ispričao o Franu Luki Đuriću, kojeg je nazvao "najluđim borcem na cardu".

"Fran Luka Đurić je valjda najluđi na ovom fight cardu. I ove mečeve koje je gubio, oni su njemu govorili, primjerice, taj i taj je dobar parteraš, pazi, a on je upravo onda htio u parter s takvim borcima. On dolazi iz zagrebačke Dubrave, prošao je tu jednu uličnu školu. Ne kažem da je išta loše radio, ali jednostavno ti kad odrastaš među toliko opasnih karaktera, oko sebe, izgradiš sam svoj karakter. On ga je izgradio na jedan vrlo vrlo snažan način. Ti dečki nisu kukavice. On nikad nije bio kukavica i ne boji se nijednog izazova, vjerojatno nikad neće ni biti kukavica, ali dobro bi mu ponekad došlo nekad povući kočnicu. Jer, on misli da ako se boji, da je izgubio. Ne, strah uopće nije loša stvar. Ne mora se on niti bojati, nego u taktičnom smislu mislim da, ako nemaš straha, onda je vrlo bitno imati dobru taktiku. On nije bio toliko taktičan kad je bio mlađi jer nema straha, ali sad radi s trenerima već godinama koji su na vrlo visokoj razini. Sve je bolji i bolji, a još je jako mlad", rekao je Sep, dodavši kako je Đurić s godinama postao taktički zreliji i pametniji, što ga čini još opasnijim", govori Hrvoje Sep.

Mladi talenti i neugodni izazivači

Među ostalim borbama, Sep je istaknuo i Andreja Kedveša kao jednog od najboljih udarača u Hrvatskoj, te Marka Ančića kao jednog od najvećih talenata koji se konstantno testira protiv jakih protivnika. Zanimljiv će biti i dvoboj Luke Pasarića, koji u profesionalni MMA ulazi s nevjerojatnim amaterskim omjerom od šesnaest pobjeda bez poraza, što samo potvrđuje Sepovu tezu o važnosti građenja temelja u amaterizmu.

Na kraju, Hrvoje Sep je izrazio zadovoljstvo što će i sam biti u ulozi sukomentatora.

"FNC je vratio premium priredbe na velika vrata. Pune se arene, mečevi su zanimljivi i, što je najbitnije, svi pričaju o tome", zaključio je Sep, najavljujući spektakl koji će borilačka publika u subotu pratiti bez daha.

