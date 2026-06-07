Badoer do prve pobjede u Monaku, vikend obilježili teški sudari i diskvalifikacija

Nakon gotovo tromjesečne stanke od otvaranja sezone u Melbourneu, prvenstvo Formule 3 vratilo se na najprestižniju pozornicu, ulice Monaka. Vikend je donio mješavinu sportskog slavlja, nevjerojatnih preokreta i opasnih incidenata. Talijan Brando Badoer ostvario je svoju prvu pobjedu u karijeri, dok je sprint utrka ostala u sjeni kaosa, teške nesreće i naknadne diskvalifikacije pobjednika.

Kaos, diskvalifikacija i teška nesreća

Subotnja sprint utrka bila je jedna od najdramatičnijih u novijoj povijesti prvenstva. Hiyu Yamakoshi je s pole pozicije obrnutog poretka dominantno vodio od starta do cilja i činilo se da je osigurao premijernu pobjedu za Van Amersfoort Racing. Međutim, slavlje je bilo kratkog vijeka. Nakon utrke, tehnička inspekcija je utvrdila nepravilnosti na njegovom bolidu, što je rezultiralo trenutnom diskvalifikacijom. Pobjeda je tako pripala Gerrardu Xieu, koji je momčadi DAMS Lucas Oil donio prve bodove sezone. Na postolje su promovirani Bruno del Pino i Pedro Clerot.

Ovaj preokret u poretku ipak nije bio glavni događaj utrke. Već u prvom krugu, u poznatom zavoju Fairmont Hairpin, dogodio se lančani sudar više bolida. Najteže je prošao Brad Benavides, čiji je bolid poletio u zrak i teško prizemljio. Vozač AIX Racinga prevezen je u bolnicu, gdje je potvrđeno da je zadobio prijelome tri kralješka. Utrka je odmah prekinuta crvenom zastavom. Brojni prekidi i nekoliko izlazaka sigurnosnog automobila dodatno su obilježili kaotični sprint, koji je na kraju donio bodove mnogima koji to nisu očekivali.

Badoerova maestralna vožnja do premijernog slavlja

Nedjeljna glavna utrka ponudila je drugačiju, ali ne manje uzbudljivu priču. Théophile Naël iz Campos Racinga potvrdio je sjajnu formu osvajanjem pole pozicije, zadržavši stopostotni učinak u kvalifikacijama ove sezone. Ipak, Brando Badoer, vozač Rodin Motorsporta, startao je s druge pozicije i imao munjevit start kojim je preuzeo vodstvo prije zavoja Sainte Dévote. Od tog trenutka, Badoer nije ispuštao vodeću poziciju. Vozio je besprijekorno svih 27 krugova, čak i nakon perioda sigurnosnog automobila uzrokovanog sudarom Tuukke Taponena. Hladnokrvno je kontrolirao tempo i sigurno priveo utrku kraju za svoju prvu pobjedu u Formuli 3.

Naël se morao zadovoljiti drugim mjestom, što je njegov prvi podij sezone. Treći je ciljem prošao Freddie Slater iz TRIDENT-a. Vodeći u ukupnom poretku, Ugo Ugochukwu, završio je kao četvrti i tako povećao svoju prednost u borbi za naslov prvaka. Amerikanac sada ima 31 bod, četiri više od drugoplasiranog Brune del Pina (27). Slijede ih Slater s 18 te Taito Kato sa 16 bodova.