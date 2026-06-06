Utrka Formule 3 u Monaku nakon tri mjeseca šutnje: Šokantni rasplet na ulicama Kneževine

Nakon gotovo tri mjeseca čekanja, bolidi Formule 3 ponovno su zabrujali na stazi, i to na najglamuroznijoj i najzahtjevnijoj lokaciji u kalendaru. Velika nagrada Monaka donijela je povratak prvenstva u velikom stilu, a subotnja sprint utrka, obilježena kaosom, prekidima i sigurnosnim automobilima, iznjedrila je novog pobjednika.

Hiyu Yamakoshi otvorio je FIA Formula 3 vikend u Monte Carlu na najbolji mogući način, dominantnom vožnjom u sprint utrci s obrnutim startnim poretkom na ulicama Kneževine.

Vozač je od samog starta preuzeo kontrolu utrke te vodeću poziciju iz prvog zavoja Sainte Devote pretvorio u sigurnu prednost. U uvodnim krugovima poredak u vrhu ostao je nepromijenjen u odnosu na startni grid, dok se utrka ubrzo počela razvijati iza leđa vodećih.

Prvi veći incident dogodio se u zavoju Fairmont hairpin, gdje je Tuukka Taponen pokušao napad iznutra na Ernesta Riveru za osmo mjesto. Došlo je do kontakta, a iza njih se stvorila lančana reakcija. James Wharton, Bruno Badoer i Taito Kato našli su se u međusobnom sudaru, Badoer i Taponen pritom su odmah ispali iz utrke, dok su Wharton i Kato uspjeli nastaviti prema boksu.

U pokušaju izbjegavanja gužve, Brad Benavides se pomaknuo prema vanjskoj strani, no tada ga je udario Christian Ho. Njegov bolid AIX Racinga završio je u zraku i pao na vrh bolida momčadi Rodin, što je izazvalo veliku intervenciju i prekid utrke.

Nakon gotovo pola sata stanke, utrka je nastavljena rolling startom, a Yamakoshi je odmah ponovno uspostavio kontrolu na čelu poretka. U nastavku je Pedro Clerot morao propustiti Brunu Del Pina u borbi za treće mjesto nakon što je u prvom krugu presjekao zavoj.

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Kako se utrka vremenski ograničavala, preostalo je 20 minuta borbe, a Gerrard Xie počeo je gubiti tempo u odnosu na vodećeg Yamakošija, što je Del Pinu omogućilo da mu se približi na samo tri desetinke sekunde.

No, 15 minuta prije kraja ponovno je došlo do novog kaosa u hairpinu. Freddie Slater, Ernesto Rivera i Théophile Naël našli su se u problemima – Slater je optimističnim napadom poslao Riveru u okretanje, dok je Naël u nastavku incidenta udario u stražnji dio Slatera. Na stazu je odmah izašao safety car kako bi se uklonio bolid.

Nakon nastavka utrke i uklanjanja krhotina, Yamakoshi je dodatno povećao prednost te rutinski priveo utrku kraju. Xie je u završnici morao više paziti na Del Pina iza sebe nego na napad na vrh, ali je uspio zadržati drugo mjesto.

Yamakoshi je tako mirno prošao kroz završnicu i stigao do svoje prve FIA Formula 3 pobjede. Iza njega, Xie je završio drugi ispred Del Pina, dok je Clerot zauzeo četvrto mjesto, a Alessandro Giusti kompletirao top 5.