Leclerc otkrio kako je bilo pokušaja 'krađe' prije nego li je potpisao ugovor

Ovog vikenda Monako ugošćuje više slavnih nego inače jer u Kneževinu dolazi Formula 1. Bit će ovo savršena prilika da Ferrari i njegov Charles Leclerc upišu prvu pobjedu sezone, a upravo je vozač iz Kneževine otkrio kako su ga "protivnici" pokušali "ukrasti".

Na pitanje tijekom medijskog dana u četvrtak u Monaku je li imao druge opcije prije potpisivanja novog Ferrarijevog ugovora, Leclerc je odgovorio kako ih je bilo.

Podsjetimo, Monegažanin je nekoliko dana prije nego što će nastupiti na VN Monaka dogovorio novi višegodišnji ugovor. Time se nastavlja suradnja dviju strana koja je započela kada se Leclerc 2016. pridružio Ferrari Driver Academyju. Nakon debitantske F1 sezone 2018. u Sauberu, uslijedio je prelazak u Ferrari već u njegovoj drugoj sezoni godinu kasnije.

Od tada je Leclerc ostvario osam pobjeda i 27 pole positiona, što je očito privuklo interes nekih suparničkih momčadi.

Na dodatno pitanje može li otkriti tko ga je pokušao namamiti, Leclerc je dodao: "Ne, neću reći. Oni to mogu reći ako žele. Ali za mene je Ferrari uvijek bio izbor.“

Leclerc je također objasnio zašto je na kraju odlučio ostati u Scuderiji, priznajući da mu je odluka bila "vrlo jasna“.

"Volim momčad – mislim da je to prilično očito izvana. Ovo je osam godina s F1 momčadi, ukupno 10 godina s Ferrarijem. Bili su jedni od prvih koji su vjerovali u mene i pomogli mi da dođem do toga gdje sam danas. I najviše vjerujem u projekt. Mislim da s Fredom [Vasseurom] imamo jako, jako dobar odnos i snažno vjerujem da je on osoba koja može vratiti Ferrari na vrh.

Sezona je dobro počela, naravno ne onako dobro kako bismo htjeli jer ciljamo naslov prvaka, ali na bolidu je bilo puno inovacija. I mislim da znamo gdje zaostajemo, a to je vjerojatno više na strani motora. Imamo plan koji dolazi i nadamo se da će nam pomoći da se vratimo gdje želimo biti. Ali razlog je taj što volim ovu momčad i vjerujem u projekt, i zbog ta dva razloga nastavljamo zajedno“, rekao je Leclerc, čije riječi prenosi službena stranica Formule 1.