Rijeka gotovo sigurno saznala idućeg protivnika ako prođe Ilves

Danski Midtjylland u prvoj je utakmici 3. pretkola nogometne Konferencijske lige kao gost svladao irski Bohemians s 2-0 te napravio veliki korak ka doigravanju u kojem bi ga mogla čekati Rijeka.

Golove za Midtjylland zabili su Franculino u 28. minuti te Byskov u 77. Rijeka je, pak, kao domaćin na Rujevici svladala finski Ilves iz Tamperea sa 1-0 pogotkom Nike Jankovića.

Splitski Hajduk je praktički osigurao prolazak u 4. pretkolo 5-2 gostujućom pobjedom protiv Žalgirisa u Vilniusu, a suparnik u 4. pretkolu trebao bi mu biti bolji iz ogleda poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja koji su u prvoj utakmici igrali 0-0.

Uzvrati su za tjedan dana.