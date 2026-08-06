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KONFERENCIJSKA LIGA /

Rijeka gotovo sigurno saznala idućeg protivnika ako prođe Ilves

Rijeka gotovo sigurno saznala idućeg protivnika ako prođe Ilves
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Foto: Brian Lawless/PA Images/Profimedia

Hrvatski su predstavnici napravili veliki korak ka doigravanju, odnosno posljednjoj stepenici prije ulaska u Konferencijsku ligu

6.8.2026.
23:30
Hina
Brian Lawless/PA Images/Profimedia
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Danski Midtjylland u prvoj je utakmici 3. pretkola nogometne Konferencijske lige kao gost svladao irski Bohemians s 2-0 te napravio veliki korak ka doigravanju u kojem bi ga mogla čekati Rijeka

Golove za Midtjylland zabili su Franculino u 28. minuti te Byskov u 77. Rijeka je, pak, kao domaćin na Rujevici svladala finski Ilves iz Tamperea sa 1-0 pogotkom Nike Jankovića. 

Splitski Hajduk je praktički osigurao prolazak u 4. pretkolo 5-2 gostujućom pobjedom protiv Žalgirisa u Vilniusu, a suparnik u 4. pretkolu trebao bi mu biti bolji iz ogleda poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja koji su u prvoj utakmici igrali 0-0.

Uzvrati su za tjedan dana.

Nk RijekaHajdukKonferencijska Liga
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