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Ante Budimir heroj u pobjedi Osasune: Hrvatski napadač zabio pobjedonosni pogodak

Ante Budimir heroj u pobjedi Osasune: Hrvatski napadač zabio pobjedonosni pogodak
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Foto: LOF Agency, Agencia LOF/Alamy/Profimedia

Budimir je zatresao mrežu i u sudačkoj nadoknadi, ali je pogodak poništen.

27.8.2026.
23:28
Hina
LOF Agency, Agencia LOF/Alamy/Profimedia
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U odgođenom susretu prvog kola španjolskog nogometnog prvenstva Osasuna je na gostovanju pobijedila Celtu sa 2-1, a pobjednički gol postigao je hrvatski napadač Ante Budimir u 64. minuti.

Celta je povela u 14. minuti golom Iaga ⁠Aspasa, no u 51. minuti domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Marcos ​Alonso.

Osasuna je tri minute kasnije izjednačila golom Kike Barje, a pobjedu gostima donio je Budimir realiziravši jedanaesterac u 64. minuti. Hrvatski napadač je izborio kazneni udarac pogodivši loptom u ruku suparničkog igrača. Budimir je zatresao mrežu i u sudačkoj nadoknadi, ali je pogodak poništen.

Osasuna trenutačno ima četiri boda i drži sedmo mjesto, dok je Celta ostala na jednom bodu.

U drugom susretu večeri Barcelona je pobijedila Athletic Bilbao sa 2-0.

Rapinha (37) i Fermin Lopez (82) zabili su za drugu pobjedu aktualnog prvaka, dok je baskijski sastav upisao i drugi poraz.

Na ljestvici vode Barcelona, Real Madrid, Sevilla i Real Betis sa po šest bodova.

Ante BudimirOsasunaLa LigaCelta Vigo
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