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NOSI SVE PRED SOBOM /

Napravili smo AI simulaciju: Pogledajte kako je izgledala katastrofa u Nepalu

Golemi komad ledenjaka odlomio se s Himalaje, i strmoglavio u dolinu. Udarac je bio toliki da su seizmolozi zabilježili potres. Nakon toga krenula je ledena lavina kamenja i blata, koja je u koritu rijeke napravila bazen s vodom. U samo pola sata, rijeka se podigla za 9 metara.

Val je krenuo nizvodno, i 70 kilometara uništavao ceste, mostove, zgrade, sve pred sobom. Stručnjaci upozoravaju da još postoji opasnost od novih poplava i odrona u narednim danima. 

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27.8.2026.
23:38
RTL Direkt
NepalHimalajaLedenjak
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