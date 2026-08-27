Napravili smo AI simulaciju: Pogledajte kako je izgledala katastrofa u Nepalu

NOSI SVE PRED SOBOM /

Golemi komad ledenjaka odlomio se s Himalaje, i strmoglavio u dolinu. Udarac je bio toliki da su seizmolozi zabilježili potres. Nakon toga krenula je ledena lavina kamenja i blata, koja je u koritu rijeke napravila bazen s vodom. U samo pola sata, rijeka se podigla za 9 metara.

Val je krenuo nizvodno, i 70 kilometara uništavao ceste, mostove, zgrade, sve pred sobom. Stručnjaci upozoravaju da još postoji opasnost od novih poplava i odrona u narednim danima.