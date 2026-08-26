Novčići, lažne fakture, vile i USKOK za petama: Afera Pavlek dobila svoju pravu pravcatu igricu!

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JE LI OVO NAJVEĆI HIT IKAD? /

Nova kompjutorska igra pretvorila je jedan dobro poznati slučaj u satiričnu utrku za milijunima. Zove se Pavlekov spust i to je Direktov hit dana.

Možete odabrati način igre: oprezan ili pohlepan. Dok skijate, putem skupljate novčiće i izbjegavate revizore, USKOK i novinare. Novac treba prebacivati na offshore račune. Skupljati se mogu i lažne fakture, vile na Ibizi i estetske operacije. Krajnji je cilj skupiti 30 milijuna eura, a nakon toga stići do Kazahstana.

Na početku stoji i uredan disclaimer: igra je nadahnuta javno objavljenim navodima, likovi su karikature, a za sve vrijedi presumpcija nevinosti.