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UŽAS U PAKISTANU /

Nezamisliva tragedija u bolnici, poginulo 14 novorođenčadi: 'Svi su izlazi bili zatvoreni...'

Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je izbio u državnoj bolnici u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu. Požar je buknuo oko sedam sati ujutro, na trećem katu odjela za majku i dijete. 

Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na sustavu klimatizacije. U trenutku požara na odjelu je bilo 16 beba. Riječ je o jednom od najtežih bolničkih požara u Pakistanu posljednjih godina. 

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif naredio je hitnu istragu i poručio da odgovorni moraju biti strogo kažnjeni.

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26.8.2026.
21:28
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