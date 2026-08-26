Nezamisliva tragedija u bolnici, poginulo 14 novorođenčadi: 'Svi su izlazi bili zatvoreni...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UŽAS U PAKISTANU /

Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je izbio u državnoj bolnici u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu. Požar je buknuo oko sedam sati ujutro, na trećem katu odjela za majku i dijete.

Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na sustavu klimatizacije. U trenutku požara na odjelu je bilo 16 beba. Riječ je o jednom od najtežih bolničkih požara u Pakistanu posljednjih godina.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif naredio je hitnu istragu i poručio da odgovorni moraju biti strogo kažnjeni.

Više pogledajte u videu