Trgovci najavljuju što nas čeka: Ako cijene porastu, 'morat ćemo ih pratiti'

Hrvatska udruga poslodavaca traži od Vlade da ukine odluku o ograničenim cijenama. RTL-ova Kristina Čirjak razgovarala je s dopredsjednikom HUP-Udruge trgovina Mirkom Budimirom.

Zašto se trgovci ne drže Vladine odluke o ograničenim cijenama?

Trgovci se drže Vladine odluke o ograničenim cijenama. Ovo što je Inspektorat dali u svom izvješću, ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da su to čisto administrativne pogreške. Primjerice negdje je etiketa otpala ili da nismo imali zamjenski proizvod za određenu grupu proizvoda. Na to smo upozoravali prilikom donošenja odluke – da će biti problema u provođenju i osiguravanju zamjenskog proizvoda ako ga nemamo u toj grupi.

Ako prodamo jedan proizvod koji je pod ograničenom cijenom, moramo imati drugi iz te grupe. Ako taj drugi proizvođač ima veću cijenu ili je riječ o drugom brendu, prisiljeni smo kršiti zakon, prodavati ispod cijene, odnosno raditi na svoju štetu i s gubitkom.

Svaki četvrti trgovac je u prekršaju.

Kad pogledate strukturu prekršaja, shvatite da su to sve administrativne pogreške.

Zašto u Hrvatskoj udruzi poslodavaca smatrate da treba ukinuti Vladinu odluku o ograničenim cijenama?

Smisao svake administrativne odluke o ograničavanju jest da se isprave anomalije na tržištu. Odluka traje četiri godine. Nemamo nikakvih anomalija na tržištu. Imamo gospodarski rast, imamo rast plaća, inflacija je u okvirima koji su prihvatljivi, tako da ne vidimo razlog da tržište ne funkcionira.

Rastu cijene energenata. Kako bi se to ove jeseni moglo odraziti na cijene na policama?

Trgovci nemaju značajan utjecaj, gotovo nikakav. To ovisi o proizvođaču. Proizvođači su ti koji diktiraju cijene. Koliko proizvođači budu prisiljeni zbog energenata dizati cijene, nažalost, mi trgovci ćemo to morati pratiti.

Kazne su od 3 do 30 tisuća eura. Znači li to da se trgovcima više isplati ponekad platiti tu kaznu nego se pridržavati propisa?

Nikome se ne isplati platiti kaznu i svi se moraju pridržavati propisa. Apeliramo na sve naše članice i na sve koji nisu naši članovi u gospodarstvu da se pridržavaju propisa. Propisa se svi moramo pridržavati, ali mi gospodarstvenici koji ih provodimo moramo komunicirati s donositeljima propisa da vidimo koliko je propis opravdan u datom trenutku.