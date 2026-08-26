Svijet se klanja Dolly Parton: 'Činila nas je boljim na toliko načina'

ZBOGOM, KRALJICE! /

Natapirana plava kosa, preintenzivna šminka i nakit, veliko, umjetno poprsje. Mnogi su na nju na početku karijere gledali s predrasudama. A ona ih je sve srušila.

Jedna od najvećih glazbenih ikona, Dolly Parton, preminula je u dobi od 80 godina. Uvijek očaravajuća, Bila je poznata kao kraljica countrya koja je svaku pjesmu otpjevala srcem.

Zbog nje će na Bijeloj kući tjedan dana zastava biti na pola koplja. Zbog nje je Empire State zasvijetlio šarenim bojama. Zbog nje su i oni koji nikad ne izlaze iz zadanih okvira napravili iznimku.

Od Dolly Parton se na društvenim mrežama danas opraštaju svi, od američkog predsjednika Trumpa do Eltona Johna preko vlasnika Amazona Jeffa Bezosa. "Dolly Parton je činila naš svijet boljim mjestom na toliko puno načina. Teško je zamisliti svijet bez nje", kazao je australski premijer Anthony Albanese. Više doznajte u prilogu.