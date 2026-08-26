Što se događa s mlijekom i jogurtom? Inspektori otkrili totalni nered, a kazne i 30.000 eura

Osim kupaca, u trgovinama su bili i inspektori. Otkrili su tisuće nepravilnosti i niz proizvoda po cijeni višoj od dopuštene.

Zrinko iz Zagreba pazi da proizvodi imaju oznaku ograničenih cijena. "Pola sata gledam cijene i što mogu kupiti", kaže nam Zrinko.

Danijel misli da nepridržavanje pravila od strane trgovaca nije u redu, ali dodaje: "I oni moraju imati neku računicu, pa možda i njih treba razumjeti."

"To apsolutno nije u redu. Ako je država donijela odluku, onda netko to treba i kontrolirati", kaže Saša iz Zagreba i dodaje da kazne za trgovce trebaju biti strože.

Obavljeno je gotovo 5300 nadzora u kojima je utvrđeno nešto više od 1300 nepravilnosti. Čak 455 proizvoda imalo je cijenu višu od dopuštene, a gotovo 4900 proizvoda nije imalo odgovarajuću oznaku.

"Ne možemo reći da smo u potpunosti zadovoljni rezultatima, no svakako pozdravljamo napore Državnog inspektorata. Inspekcije i služe tome da se kazne oni koji ne poštuju pravila", kaže ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva Branka Augustinović.

Većina trgovaca iskoristi mogućnost otklanjanja nepravilnosti nakon nadzora i na taj način izbjegne plaćanje kazne. Kazne za trgovce zbog nepoštivanja Vladine odluke o ograničenim cijenama kreću se od 3 do 30 tisuća eura za pravnu osobu, dok odgovorna osoba može biti kažnjena s do 4 tisuće eura.

Inspektori su na terenu bili od veljače prošle godine do početka kolovoza ove godine.

"Sve artikle koji imaju ograničene cijene oblijepimo naljepnicom. Trudimo se da je sve jasno istaknuto i dostupno potrošačima bez da se cijene neopravdano dižu", objašnjava asistentica u marketingu prehrambene trgovine Helena Brdarić.

Najviše propusta bilo je kod sirupa sa šećerom, trajnog mlijeka, jogurta i gela za tuširanje.

"Koliko sam i sama primijetila, prekršaji se ponavljaju. Znači, ima trgovaca koji idu iznad dopuštene cijene, nemaju plakate ili nemaju istaknutu oznaku 'ograničena cijena'", kaže Augustinović.

Istraživanje koje je provela Hrvatska gospodarska komora pokazalo je da 40 posto potrošača ograničene cijene smatra iznimno važnima za svoju kupovinu.

"Kupci nas dosta pitaju kada pogledaju popis ima li tih proizvoda. Uputimo ih do njih i puno im znači kada mogu kupovati po ograničenim cijenama", objašnjava Brdarić.

Odluka Vlade o ograničenim cijenama na snazi je do opoziva.