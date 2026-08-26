Vukovar čeka 100.000 ljudi zbog Thompsona: Smještaja gotovo nema, stižu i posebna pravila

U Vukovaru su u tijeku završne pripreme za subotnji koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje oko 100 tisuća posjetitelja.

Pozornica u vukovarskoj gospodarskoj zoni već je postavljena, od sutra se uvodi posebna regulacija prometa, a u Vukovaru i okolici slobodnog smještaja gotovo više nema.

Građani se pripremaju za veliki broj posjetitelja, a dio njih posebno veseli što će Vukovar ovoga puta okupiti ljude u drukčijem ozračju.

"Inače se uvijek okupljamo povodom dana pada Vukovara, što je dosta tužan događaj. Mislim da je sad ovo baš prilika da dođu ljudi i vide nešto i lijepo u Vukovaru", kaže Marina.

"Bio sam i u Zagrebu i bit ću i ovdje i drago mi je radi toga što će ovdje biti dosta naroda i ljudi i neće biti svađe, gluposti i toga, da budemo zadovoljni svi", kaže Lino.

Petar dodaje da mu je drago što se koncert održava upravo u Vukovaru te se nada da će sve proći u redu.

Građani žele mir

Iako je već najava koncerta izazvala oprečne političke stavove, dio Vukovaraca poručuje da im je najvažnije da sve prođe mirno.

"Bilo je zla dosta, mi smo uvijek za mir i bili i bit ćemo", kaže Slavica.

Neki od mladih već su u znaku koncerta. Leonardo nosi Thompsonov lančić i kaže da ga voli jer je, kako kaže, pravi Hrvat.

Zvonko, Hrvat koji živi u Beču, stigao je iz Austrije upravo zbog koncerta.

"Uklopili smo godišnji s koncertom, vrijeme je idealno, duševno smo ispunjeni. Mislim da će koncert biti održan u idealnim uvjetima i da će biti fantastično", kaže Zvonko.

Smještaj gotovo popunjen

U Vukovaru ovoga vikenda očekuju više od 100 tisuća posjetitelja, a slobodnog smještaja u gradu gotovo više nema.

"Ono što nas veseli je činjenica da su ljudi zaista uspjeli naći svoj smještaj i u susjednim županijama, ali isto tako želimo naglasiti da je puno pružatelja upravo tih smještajnih objekata svoje objekte dalo besplatno za goste koji dolaze u Vukovar", kaže Majda Jakša, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vukovara.

Kako bi promet u gradu funkcionirao, u narednim danima u zoni održavanja koncerta uvode se ograničenja.

"Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi i osobni automobili, a od toga mjesta do mjesta održavanja koncerta bit će oko kilometar i 300 metara", kaže Oliver Grubeša, pomoćnik načelnika Policijske postaje Vukovar za prometnu policiju.

Produženo radno vrijeme

Grad Vukovar produžio je i radno vrijeme ugostiteljskih objekata te im omogućio poslovanje na frekventnim lokacijama.

Prigodno je prilagođeno i radno vrijeme Vukovarskog vodotornja.

"Vukovarski vodotoranj 29. i 30. kolovoza, dakle u subotu i u nedjelju, radi od 8 do 21 sat", kaže Mateja Ribić, voditeljica marketinga Vukovarskog vodotornja.

Iz gradske uprave poručuju da će Vukovar ovoga vikenda biti centar Hrvatske i iseljene Hrvatske te da su svi dobronamjerni posjetitelji dobrodošli.