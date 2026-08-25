Miroslav hitno traži radnika i nudi mu sve! Od smještaja i hrane do odjeće, obuće pa čak i cigareta

Iako se poslovi u različitim zanimanjima svakodnevno pojavljuju na stranicama za traženje radnika, oglas s Facebooka i to iz Bobote kod Vukovara svakako zaslužuje pažnju.

Naime, Miroslav Nedić iz Bobote nudi potencijalnome radniku osiguran smještaj, hranu, odjeću, obuću, mobitel pa, kako je kazao za SiB i cigarete ako je pušač. Zainteresirana osoba obavljala bi posao pastira i to za oko 200 ovaca koliko ih Nedić već 12 godina drži u Boboti.

“Imao sam idealnog radnika, radio je kod mene šest godina i bio mi je kao član obitelji. Nažalost, preminuo je i moram pronaći nekog drugoga“, kaže nam ovaj 30-godišnjak.

Svome će radniku, kako nam kaže, omogućiti sve što mu je potrebno za pristojan život, a uz to i dakako, dati i zarađenu plaću. Zauzvrat traži da je vrijedan, odgovoran i da voli životinje.

Zimi kraće radno vrijeme

“Kod mene može doslovno štedjeti i držati plaću sa strane. Ono što ja jedem, dat ću i njemu, odnosno njoj, neće mu nedostajati niti odjeće, ni obuće, ni bilo što što mu svakodnevno treba. Imam kafić u selu i može slobodno besplatno doći“, poručuje Nedić.

Potencijalni radnik imao bi obvezu pustiti i nahraniti ovce i to tijekom lijepoga vremena radio bi od šest do osam sati, a zimi puno manje, oko jednoga do tri sata.

Otkada traži radnika, kaže, javljali su mu se brojni Slavonci, ali i ljudi s područja Zagreba. Među zainteresiranima, otkriva nam, bilo je i žena.

“Javila mi se jedna čija kći voli životinje, ali nismo se usaglasili. Isto tako, bila je i žena koja je valjda mislila da tražim radnicu za udaju“, kaže Nedić za SiB te dodaje da je u posljednjih 12 godina imao različitih radnika koji su odlazili uglavnom zbog obiteljskih problema, izuzev posljednjeg koji je preminuo.

Inače, kuća u koju bi smjestio radnika nalazi se na kraju Bobote, a Nedić kaže da ondje ništa ne nedostaje te da je opremljena za život.

“Nadam se da ću pronaći nekoga tko će obavljati ovaj posao. Posao nije težak uopće, treba ga samo voljeti i savjesno obavljati. Za ostalo ću se pobrinuti ja“, poručuje Nedić kojemu se, ako ste zainteresirani, možete javiti na broj 099 721 5108.